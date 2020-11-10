Araç alış-satışında Halkbank güvencesi

Türkiye Noterler Birliği altyapısı ile entegre çalışan Güvenli Ödeme Sistemi sayesinde dolandırıcılık ihtimali de sıfırlandı. Sistem sayesinde alıcılar satın aldıkları araç kendi adlarına tescil edildiğinde ödemeyi gerçekleştirecek, satıcılar ise; araçlarının ödemesinin son ana kadar Halkbank garantisi altında olduğunu bilecek.

Endişeler ortadan kalktı

İkinci el araç piyasasındaki canlılığı olumsuz etkileyecek birtakım riskler tespit ettiklerini ve bu sorunları ortadan kaldırmak üzere özel bir çözüm ürettiklerini belirten Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan şunları söyledi: “Dijital teknolojinin imkânlarını, tüm alışveriş süreçlerine entegre etmeye çalışıyoruz. Ticari işlemlerin daha güvenli ve güvenilir bir şekilde gerçekleşmesinin ve alım-satımların daha hızlı tamamlanmasının araç piyasasındaki canlılığa da hizmet edeceğine inanıyoruz. Bugüne kadar ikinci el araç alım-satım işlemlerinde iki tarafın da bazı haklı endişeleri oluyordu. Satıcıların endişelerini gidermek için çoğu zaman alıcılar yanlarında nakit para taşıyordu. Özellikle salgın riski varken bu şekilde işlem yapmak başka riskler de oluşturuyordu. Türkiye Noterler Birliği ile bu endişeleri ortadan kaldırıyoruz ve ikinci el araç alım-satım işlemlerine Halkbank güvencesi getiriyoruz.”

Güvenli Ödeme Sistemi'nin işleyişi

Halkbank Güvenli Ödeme Sistemi’nde satıcı ve alıcı, noterde tescil işlemlerini tamamlayana kadar araç tutarı hesapta bekletiliyor. Tescil işlemi tamamlanınca tutarın blokesi çözülüyor ve para satıcının hesabına aktarılıyor. Satıcı ve alıcılar, noter tescil işleminden önce iptal işlemini sistem üzerinden rahatça yapabildikleri gibi iptal durumlarında satış tutarı hesap sahiplerine iade ediliyor. Bu kapsamda öncelikle, satıcı Güvenli Ödeme Sistemi’nde başvuru kaydını oluşturuyor. Daha sonra satıcı ve alıcıya işleme ilişkin referans numarası mesajla iletiliyor. Bunun akabinde alıcı kendi adına oluşturulan referans numarasıyla sisteme giriş yaparak mesajla iletilen Halkbank Güvenli Ödeme Hesabı’na araç satış bedelini gönderiyor. Böylece hesabındaki ilgili miktar, araç bedeli olarak Halkbank güvencesine alınıyor. Satıcı ve alıcının noterde aracın tescil işlemlerini tamamlamasının ardından alıcının Halkbank Güvenli Ödeme Hesabı’na gönderdiği araç satış bedeli satıcının Halkbank’taki hesabına aktarılıyor