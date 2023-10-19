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Ekonomi Arabulucu uygulaması rakamlara yansıdı. Kiracı- ev sahibi kavgası bitti mi?
Ekonomi

Arabulucu uygulaması rakamlara yansıdı. Kiracı- ev sahibi kavgası bitti mi?

Yeniakit Publisher
2023-10-19 17:45:00 - 2023-10-19 17:45:54
Arabulucu uygulaması rakamlara yansıdı. Kiracı- ev sahibi kavgası bitti mi?

Arabuluculuk sisteminin kira davalarına etkisi ne oldu? Kiracı ile ev sahibi arasındaki davalarda son durum ne? Yasanın yürürlüğe girmesiyle geçen sürede net sonuçlar ortaya çıkmaya başladı.

Ev sahibi-kiracı uyuşmazlıkları mahkemeden önce arabuluculuk faaliyetiyle giderilmeye başlandı. Arabuluculuk sisteminin kira davalarına sayısal olarak etkisi 6 haftada net olarak görüldü. 1 Eylül öncesinde Türkiye’de bir ayda ortalama 20 bin kira davası görülüyordu, bu rakam 3 bine düştü. Kira anlaşmazlıklarında arabuluculuk başarısı ise yüzde 60 seviyesine ulaştı.

Yüzde 90 azaldı

Türkiye’de kira uyuşmazlıklarının arabuluculuk ile kolaylıkla ve hızlı bir şekilde çözüldüğünü vurgulayan Avukat Arabulucu Umut Metin, “1 Eylül 2023 tarihinden önce Türkiye’de bir ayda ortalama 20 bin kira davası görülüyordu. Arabuluculuk yürürlüğe girdikten sonra geçen 6 haftada açılan dava sayısı sadece 3 bin 15 oldu. Ayda hemen hemen 2 bin dava görülür duruma gelindi. Kira davalarında yüzde 90 oranında bir azalma yaşandı” dedi.

Anlaşmalar artıyor mu?

Arabuluculukta şu ana kadar yaklaşık 7 bin anlaşmayla sonuçlandığını belirten Metin, “Arabuluculukta anlaşma oranları yüzde 60 seviyesine yaklaştı. Bu oran Eylül ayının ortalarında yüzde 49’lar seviyesindeydi. Toplum anlaşmak istiyor. Onları barıştıracak, anlaşma sağlatacak kurumu arıyorlardı ve buldular. Arabuluculuk topluma çok fayda sağladı.

Kavgalar mı azaldı?

Türk Emlak Haber Ajansı'nın haberinde görüşlerine yer verilen Metin, Kiracı-ev sahibi uyuşmazlıklarında arabuluculuk faaliyetinin 4 haftada tamamlandığını hatırlatarak, devam eden görüşmeler olduğunu ve ay sonuna kadar anlaşma oranlarının daha da artmasını beklediğini söyledi. Metin, “Şu an yaptığımız görüşmelerde yakın dönemde anlaşma sağlayacağız. Bu da anlaşma sayımızın her geçen gün katlanarak artıyor. Artık kiracı ve ev sahibi arasında şiddete dönüşen kavgaların sorunların azaldığını gözlemliyoruz. Bu durum sayılarla da anlaşılmış durumda”  yorumunu yaptı.

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