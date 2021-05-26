Arabistan ve ABD arasında askeri görüşme
Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Prens Halid bin Selman, ABD’li askeri yetkililer ile görüşerek, askeri alandaki iş birliği başlıklarını masaya yatırdı.
Münübe Yılmaz
Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Prens Halid bin Selman, ABD’li askeri yetkililer ile görüşerek, askeri alandaki iş birliği başlıklarını masaya yatırdı. Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyad Hamed el-Ruveyli , Savunma Bakanlığı İcra İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Dr. Halid El-Bayarı, Ortak Kuvvetler Komutan Yardımcısı Tümgeneral Tayyar Rakan Abdullah el-Ghamdi, Savunma Bakanlığı Ofisi Genel Müdürü Hisam bin Seyf katılırken ABD'li heyette Büyükelçilik Temsilcisi Martina Strong, elçilik görevlileri ve ABD Savunma Bakanlığı’na bağlı üst düzey subayların katıldığı toplantıda askeri alandaki ortaklık ve uluslararası barışın ve güvenliğin korunması konuları üzerinde görüşüldü.