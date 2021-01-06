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Dünya "Arabistan, Türkiye karşı durabilir"
Dünya

"Arabistan, Türkiye karşı durabilir"

Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ÖRSAM) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uysal, Yunanistan’ın Suudi Arabistan ve İsrail’le attığı yeni adımları değerlendirerek, Arabistan'ın Doğu Akdeniz konusunda Türkiye'nin karışışında bulunabileceğini iddia etti.

Yeniakit Publisher
2021-01-06 14:37:00 -
"Arabistan, Türkiye karşı durabilir"

Münübe Yılmaz

Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ÖRSAM) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uysal, Yunanistan’ın Suudi Arabistan ve İsrail’le attığı yeni adımları değerlendirerek, Arabistan'ın Doğu Akdeniz konusunda Türkiye'nin karışışında bulunabileceğini iddia etti. Yunan medyasının Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın emriyle çok sayıda F-15 jetinin, Doğu Akdeniz'de Girit'teki Suda Üssü'ne gönderileceğini iddia etmesinin ardından Sputnik'e röportaj veren Siyaset Bilimci Prof. Dr. Barış Doster, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de yalnız kalabileceğini belirtti. Türkiye'nin bu yalnızlığından hem Yunanistan ve Güney Kıbrıs ikilisinin faydalandığını ifade eden Doster, Mısır öncülüğündeki ülkelerin de Türkiye'yi sıkıştırmaya kalktığını kaydetti.Doğu Akdeniz’e sahildar olmayan ülkelerin de Türkiye’ye karşı konumlandığını söyleyen Doster, ABD ve AB emperyalizminin bu gelişmeleri desteklediğini de aktardı. Türkiye karşıtı cephenin büyümesinin İsrail’i mutlu ettiğini aktaran Doster, “Suudi Arabistan hem Türkiye karşıtı hamlelerle hem İsrail ile daha da yakınlaşarak aynı zamanda İran karşısındaki cephesini de güçlendirmiş oluyor” dedi. Arabistan'ın amacının Türkiye’ye karşı bir gövde gösterisi yapmak olduğunu vurgulayan Doster “Suudi Arabistan hem ABD’nin bölgede önemli bir müttefiki olarak hem de Türkiye’yi yalnızlaştırma hamlelerinden cesaret bulmuş olduğundan Doğu Akdeniz’de Türkiye karşıtı bütün hamlelerde Yunanistan ve Güney Kıbrıs ikilisini destekliyor. Her ne kadar kendisinin nitelikli askeri personeli olmasa da dünyada envanterinde çok fazla ABD yapımı savaş uçağı bulunduran bir devlet olarak Girit’e uçak yolluyor. Çünkü burada asıl amaç, Türkiye’ye karşı bir gövde gösterisi yapmak.” ifadesinde bulundu.

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