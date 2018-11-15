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Arabistan talimatı verdi! Savaş dursun

Suudi Arabistan, Yemen'in ana liman kenti Hudeyde'deki saldırıların durdurulması talimatını verdi.

15 Kasım 2018 Perşembe 11:26
Arabistan talimatı verdi! Savaş dursun

Koalisyon yanlısı üç askeri kaynaktan biri Reuters'a yaptığı açıklamada "Koalisyon, Hudeyde'deki savaşı durdurmak için kara kuvvetlerine talimat verdi" dedi.

Bu talimat verilirken, başlıca Batılı müttefikler, Yemen'i kıtlığın eşiğine getiren üç yıldan daha uzun süren savaşın sona ermesi için tekrar başlayan Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki barış çabaları öncesinde ateşkes çağrısında bulundu. 

HUDEYDE'DE YAŞANANLAR 

Yemen hükümet güçleri, Hudeyde kenti ve limanını Husilerden almak için 13 Haziran'da Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteğiyle başlatılan operasyonun yenilenmesi kapsamında 2 Kasım'da yeni bir operasyon gerçekleştirildiğini duyurmuştu.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), dün yaptığı açıklamada, Hudeyde'de İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteklediği Yemen ordusu arasında çıkan çatışmalar nedeniyle kasım ayının ilk haftasında 34 sivilin öldüğünü, 58'inin yaralandığını bildirmişti.

OCHA, daha önce yaptığı açıklamada, Hudeyde'de hazirandan bu yana yaklaşık 81 bin ailenin hükümet güçleri ile Husiler arasında yaşanan şiddetli çatışmalardan kaçarak güvenli bölgelere sığındığını aktarmıştı.

Hudeyde Limanı, büyük insani kriz içindeki ülkeye dış yardımların ulaştırılmasında hayati önem taşıyor.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 11:26
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