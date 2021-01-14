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Spor Arabasını oto yıkamacıya bırakan futbolcuya şok!
Spor

Arabasını oto yıkamacıya bırakan futbolcuya şok!

İtalyan ekibi Genoa'nın kalesini koruyan Federico Marchetti'nin yeni aldığı 4 milyon TL'lik lüks aracını temizlik görevlisi bariyerlere çarparak pert etti.

Yeniakit Publisher
2021-01-14 22:44:00 -
Arabasını oto yıkamacıya bırakan futbolcuya şok!

İtalya Serie A'nın tecrübeli kalecilerinden Federico Marchetti'nin yeni aldığı lüks aracı kullanılamaz hale geldi.

Antrenmandan önce yeni aldığı lüks arabasını yıkamaya veren Marchetti'yi aracını almaya geldiğinde kötü bir sürpriz bekliyordu. İtalyan futbolcunun arabasını emanet ettiği temizlik şirketi çalışanı lüks araçla bariyerlere çarparak kaza yaptı. Kaza sonrası araba perte çıktı.

37 yaşındaki tecrübeli kalecinin yeni aldığı lüks otomobili 400 bin euro yaklaşık 4 milyon TL değerinde.

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