Arabasında "Ölürüm Türkiye'm" çalan gurbetçinin sözleri gündem oldu
Almanya'dan Türkiye'ye gelen gurbetçinin, ülkemizi lekelemeye çalışanları üzecek sözleri sosyal medyada gündem oldu.
Almanya'dan Türkiye'ye seyahate gelen bir gurbetçinin uzatılan mikrofona söylediği sözler sosyal medyada gündem oldu.
Röportaj esnasında aracında "Ölürüm Türkiyem" şarkısı çalan gurbetçi, "Bu müziği açtım ağlamam geldi. Almanya'da büyüdüğüm halde ben Türkiye'yi bu kadar seviyorum. Türkiye'dekiler inşallah vatanımızın yurdumuzun kıymetini bilirler. Çok güzel bir ülkedeyiz. Havası olsun, meyvesi olsun" ifadelerini kullandı.