  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İhtiyaç sahiplerinin olduğu her yerde “Önce İnsan” olarak varız

Arefe günü okunacak dualar nelerdir? Arefe günü ihlas suresi okumanın fazileti nedir? İhlas suresi okunuşu

Canavar otu nedir? Canavar otunun faydaları nelerdir? Canavar otu ne işe yarar, ne için kullanılır? Canavar otu çayı nasıl hazırlanır?

İş ilanları İŞKUR kamu personel alımları başvuruları

Sözleşmeli öğretmenler ne zaman göreve başlayacak?
için kalan
Aktüel

Arabanlı iş adamı 200 çocuğun yüzünü güldürdü

Arabanlı hayırsever genç iş adamı Haci Şahin 200 yetim ve öksüz çocuğa bayramlık aldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 16:39:27 -
Arabanlı iş adamı 200 çocuğun yüzünü güldürdü

Arabanlı hayırsever genç iş adamı Haci Şahin 200 yetim ve öksüz çocuğa bayramlık aldı.


Gaziantep’in Araban ilçesi Kaymakamlığınca yürütülen ‘‘Yetim Gülerse Dünya Güler’’ projesi üzerinden ilçedeki yetim ve öksüz 200 çocuğa bayramlık alan Arabanlı hayırsever genç iş adamı Haci Şahin yetim ve öksüz çocukları sevindirdi.


Ramazan Bayramı münasebetiyle, ilçedeki 200 yetim ve öksüz çocuğa bayramlık alan Arabanlı hayırsever iş adamı Haci Şahin, ilçedeki yetim ve öksüz çocukların ihtiyaçlarını temin etmek için projeler oluşturan Kaymakam Mutlu’ya teşekkür etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı