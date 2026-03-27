Arabanızdaki bu detay başınızı yakabilir! Emniyet'ten milyonlarca araç sahibine son dakika uyarısı!

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Trafik Başkanı Ümit Mutlu, APP ve standart plaka arasındaki farklarla ilgili yaptığı açıklamada, "Plakada karekod olmaması onun sahte olduğu anlamına gelmez. Mührün ve güvenlik işaretlerinin olması, plakanın standartlara uygun ve geçerli olması için yeterlidir" dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanı Ümit Mutlu, Konya Yolu'ndaki trafik kontrol noktasında, kanuna aykırı olan 'Amerikan Pres Plaka' (APP) ile standart plaka arasındaki farklarla ilgili açıklamalarda bulundu. Teknik detaylarla ilgili konuşan Başkan Mutlu, şunları dedi:

"Plakanın üzerinde TŞOF'un mührü bulunması gerekiyor. Sol tarafta, ülkemizin uluslararası güvenlik işareti olan TR rumuzu bulunmalıdır. Her plakanın üzerinde hologram ve güvenlik şeridi bulunması gerekli. Plakaların üzerinde tekrar eden kare kutucuklar içinde ay ve yıldız ile TR güvenlik işaretleri yer almaktadır. 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren basılan plakalara ek olarak karekod ve 12 haneli seri numarası eklenmiştir. Ancak plakada karekod olmaması onun sahte olduğu anlamına gelmez. Mührün ve güvenlik işaretlerinin olması, plakanın standartlara uygun ve geçerli olması için yeterlidir."

"Denetimlerinde kalın harfli plakalar için herhangi bir cezai yaptırım uygulanmayacaktır"

Her kalın yazılı plakanın standart dışı olmadığına değinen Başkan Mutlu, "Plaka üzerinde yetkili kuruluşun mührü var, diğer güvenlik işaretleri var ancak harf ve rakamlar normal standarttan biraz daha kalın. Bu plakalar da geçerlidir. Araç sahiplerinin bu plakaları yenileme zorunluluğu yoktur. Vatandaşlarımız bu plakalarla araçlarını kullanabilir. Trafik denetimlerinde bu kalın harfli plakalar için herhangi bir cezai yaptırım uygulanmayacaktır" ifadelerine yer verdi.

"1 Nisan'a kadar bilgilendirme yapacağız ancak bu tarihten itibaren mühürsüz plakalar için denetimler başlayacak"

Denetimlerin Mart ayı sonuna kadar bilgilendirme amaçlı yapılacağını dile getiren Mutlu, "Üzerinde mühür olmayan plaka kullanan vatandaşlarımızın bunları 1 Nisan'a kadar mühürlü ve resmi plakalarla değiştirmelerini tavsiye ediyoruz. 1 Nisan'a kadar bilgilendirme yapacağız ancak bu tarihten itibaren mühürsüz plakalar için denetimler başlayacak; bunların adli ve idari yaptırımları olacaktır. Vatandaşlarımız mühürsüz plaka kullanmaktan vazgeçsinler" diye konuştu.

Mutlu, konuşmasının ardından standart ve mühürsüz sahte plakalar arasındaki farkları gösterdi ve vatandaşların kendi plakalarında hangi özelliklere dikkat etmesi gerektiğini anlattı.