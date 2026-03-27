21 yaşındaki genç kuzen kurbanı oldu!
Diyarbakır'da iki kuzen arasında yaşanan tartışmada, 21 yaşındaki Abdullah Bayoğlu hayatını kaybetti.
iyarbakır'ın Bağlar ilçesi Şeyhşamil Mahallesi 566’ncı Sokak’ta yaşanan kavgada kan aktı. Sokakta başlayan kavga ekipleri harekete geçirirken, olaya ilişkin detaylar da ortaya çıktı.
Kuzenler H.D. ile Abdullah Bayoğlu arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sırasında H.D., yanında bulunan tabancayla Abdullah Bayoğlu’na ateş etti.
KURTARILAMADI
Bayoğlu ağır yaralanırken, şüpheli kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bayoğlu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Bayoğlu’nun cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.