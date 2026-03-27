Dikkat çeken değişim: Çocuklarda Erken Ekran Bağımlılığı alarm veriyor! Tüm ebeveynleri ilgilendiriyor
Pasif ekran tüketimi giderek büyük bir tehlike arz etmeye başladı tüm yaş grupları için...
Oyunların yerini pasif ekran tüketiminin almasının uzun vadede zihinsel gelişimi olumsuz etkilediğini belirtiyor. Ekran, çocuklara duygularını yönetmeyi öğretmek yerine onları geçici olarak bastırıyor. Bu durum, ilerleyen yaşlarda duygusal dayanıklılığın zayıflamasına yol açabiliyor. Dijital çağın vazgeçilmez araçları olan telefon, tablet ve televizyonlar, çocukların gelişiminde ciddi riskler barındırıyor. Uzman Klinik Psikolog Mehmet Ruhi Günan, erken yaşta ekranla tanışan çocukların “erken bağımlılık” sürecine sürüklendiğine dikkat çekerek aileleri uyardı. Çocukların ekran karşısında sakinleşmesi, aslında beynin ödül sistemiyle ilişkili. Hızlı ve renkli içerikler, beyinde “haz hormonu” olarak bilinen dopamin salgısını artırıyor. Bu durum zamanla çocukta ekran olmadan huzursuzluk, öfke ve sıkılma gibi tepkilerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Uzmanlara göre bu süreç, bağımlılığın ilk adımı olarak değerlendiriliyor.
Ekranlar tek yönlü iletişim sunarken, çocukların ihtiyaç duyduğu şey yüz yüze etkileşim. Göz teması, mimik ve karşılıklı konuşma eksikliği, dil gelişimini yavaşlatıyor. Araştırmalar, yoğun ekran maruziyetinin kelime dağarcığını sınırladığını ortaya koyuyor. Hızlı akan içeriklere alışan çocuklar, gerçek hayattaki daha yavaş akışa uyum sağlamakta zorlanıyor. Bu durum özellikle okul çağında dikkat eksikliği ve odaklanma sorunları olarak kendini gösteriyor. Ekran, çocuklara hazır bir dünya sunarken, onların kendi dünyalarını kurma becerisini köreltiyor.
Uzmanlar, yaratıcı oyunların yerini pasif ekran tüketiminin almasının uzun vadede zihinsel gelişimi olumsuz etkilediğini belirtiyor. Ekran, çocuklara duygularını yönetmeyi öğretmek yerine onları geçici olarak bastırıyor. Bu durum, ilerleyen yaşlarda duygusal dayanıklılığın zayıflamasına yol açabiliyor. Uzmanlar, çocukların sağlıklı gelişimi için ekran kullanımına sınır getirilmesi gerektiğini vurguluyor:
Uzmanlar, çocukların sağlıklı gelişimi için ekran kullanımına sınır getirilmesi gerektiğini vurguluyor: 2 yaş altı çocuklar ekranla tanıştırılmamalı Daha büyük çocuklarda günlük süre 1 saatle sınırlandırılmalı Ekran karşısında yalnız bırakılmamalı Yemek masası ve yatak odası “ekransız alan” olmalı Aileler çocuklarına rol model olmalı Çocukların gerçek dünyayla bağ kurabilmesi için ekranın hayat içindeki yerinin doğru belirlenmesi gerekiyor. Uzmanlara göre erken önlem alınmadığında, ekran alışkanlığı ilerleyen yıllarda daha derin psikolojik ve sosyal sorunlara dönüşebiliyor. (Doktortakvimi)
