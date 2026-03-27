SON DAKİKA
Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı! 121 Ukrayna İHA'sı vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı! 121 Ukrayna İHA'sı vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya ait 121 insansız hava aracının (İHA) Moskova dahil çeşitli bölgeler üzerinde vurulduğunu belirtti. İHA’ların Moskova dahil çeşitli bölgeler ile Karadeniz üzerinde düşürüldüğü aktarıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, Rus topraklarına İHA saldırısı düzenlediği belirtildi.

MOSKOVA DAHİL ÇEŞİTLİ BÖLGELERDE DÜŞÜRÜLDÜ

Dün yerel saatle 21.00'den bugün sabah 07.00'ye kadar 121 İHA'nın hava savunma sistemlerince vurulduğu kaydedilen açıklamada, bunların Moskova dahil çeşitli bölgeler ile Karadeniz üzerinde düşürüldüğü aktarıldı.

 

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin vurulan İHA'ların parçalarının düştüğü noktalarda çalışmalar yapıldığını belirtti.

Rusya'nın Leningrad Bölge Valisi Aleksandr Drozdenko da sosyal medya hesabından, bölgede 36 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Rüşvet operasyonunda gözaltına alınmıştı... CHP'li Uşak Belediye Başkanı 21 yaşındaki personelle otelde basıldı!
Rüşvet operasyonunda gözaltına alınmıştı... CHP'li Uşak Belediye Başkanı 21 yaşındaki personelle otelde basıldı!

Siyaset

Rüşvet operasyonunda gözaltına alınmıştı... CHP'li Uşak Belediye Başkanı 21 yaşındaki personelle otelde basıldı!

CHP iyice b.ka battı! Marmaris ve Uşak belediyelerine operasyon: Rüşvete suçüstü
CHP iyice b.ka battı! Marmaris ve Uşak belediyelerine operasyon: Rüşvete suçüstü

Gündem

CHP iyice b.ka battı! Marmaris ve Uşak belediyelerine operasyon: Rüşvete suçüstü

Bakan Kurum’dan ABD’de sıfır atık diplomasisi: Kurum, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Bakan Kurum’dan ABD’de sıfır atık diplomasisi: Kurum, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Gündem

Bakan Kurum’dan ABD’de sıfır atık diplomasisi: Kurum, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Abbas Kiyarüstemi'nin evi de bombalandı
Abbas Kiyarüstemi'nin evi de bombalandı

Dünya

Abbas Kiyarüstemi'nin evi de bombalandı

