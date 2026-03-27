Amerikan basını: Trump savaşı hızla bitirmek istiyor ABD'den istihbarat suçlaması! Rusya iddialara cevap verdi Ekrem İmamoğlu’nun kayınbiraderi fena yakalandı! Resmi belgede sahtecilik iddiası Körfez'de tanker trafiği durdu: 350'den fazla gemi İran'dan onay bekliyor İran'dan etkileyici animasyon! Dikkat çeken not Yasal masraflar için gönderilen para tartışma çıkardı! Maduro’nun ikinci duruşması görüldü Dünyaya ilan etti! Trump'tan bomba İran kararı Kabus başladı! İsrail'e rahat uyku yok Lübnan’ın güneyinde çatışma! Katil İsrail kayıp vermeye devam ediyor ABD rüyası hastanede kâbusa dönüştü! 3 saatlik acil servis faturası dudak uçuklattı!
Kurbanlık Hayvan Pazarları Hareketlendi: Yılın İlk Fiyatları Netleşiyor
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Ramazan Bayramı’nın sona ermesiyle gözler Kurban Bayramı’na çevrildi. Besiciler kurbanlıklarını satışa sunarken, bütçesine uygun hayvan arayan vatandaşlarla üreticiler arasında sıkı pazarlıklar şimdiden başladı.

Kurban Bayramı yaklaşırken, kurbanlık alım sürecini son ana bırakmak istemeyen vatandaşlar üreticilerle bir araya gelmeye başladı. Küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarını yavaş yavaş pazar alanlarına getiren besiciler ile en iyi seçimi yapmaya çalışan alıcılar arasında sıkı görüşmeler gerçekleşiyor.

 

Kurbanlık Fiyatlarında Son Durum

Piyasadaki ilk fiyatlar şu şekilde şekilleniyor:

Küçükbaş Hayvanlar: Fiyatlar hayvanın vasfına göre 20 bin TL ile 45 bin TL arasında değişiyor.

Büyükbaş Hayvanlar: Canlı ağırlık birim fiyatının 400-450 TL bandında olması bekleniyor. Bu verilere göre, yaklaşık 600 kilogramlık bir büyükbaş hayvanın ortalama fiyatının 270 bin TL civarında seyredeceği öngörülüyor.

Ek Hizmetler: Kesim ve parçalama işlemleri için ödenecek bedeller ise alıcı ve satıcı arasındaki özel pazarlıkla tayin ediliyor.

 

2026 Kurban Bayramı Takvimi

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın paylaştığı dini günler listesine göre, 2026 yılı Kurban Bayramı takvimi şu şekildedir:

Fahri

müslüman dinen zengin ve keseceği kurba'nın vacip olması için 6370x81 =515.970 bin TL kendine ayit geliri olması gerekiyor bu şartları yerine getirecek müslümanların oranı %20 geriye kalan %60 lík orandaki müslümanlar altın yükseldikçe sahada fakirleşecek
