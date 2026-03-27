Kurbanlık Hayvan Pazarları Hareketlendi: Yılın İlk Fiyatları Netleşiyor

Ramazan Bayramı’nın sona ermesiyle gözler Kurban Bayramı’na çevrildi. Besiciler kurbanlıklarını satışa sunarken, bütçesine uygun hayvan arayan vatandaşlarla üreticiler arasında sıkı pazarlıklar şimdiden başladı.

Kurban Bayramı yaklaşırken, kurbanlık alım sürecini son ana bırakmak istemeyen vatandaşlar üreticilerle bir araya gelmeye başladı. Küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarını yavaş yavaş pazar alanlarına getiren besiciler ile en iyi seçimi yapmaya çalışan alıcılar arasında sıkı görüşmeler gerçekleşiyor.

Kurbanlık Fiyatlarında Son Durum

Piyasadaki ilk fiyatlar şu şekilde şekilleniyor:

Küçükbaş Hayvanlar: Fiyatlar hayvanın vasfına göre 20 bin TL ile 45 bin TL arasında değişiyor.

Büyükbaş Hayvanlar: Canlı ağırlık birim fiyatının 400-450 TL bandında olması bekleniyor. Bu verilere göre, yaklaşık 600 kilogramlık bir büyükbaş hayvanın ortalama fiyatının 270 bin TL civarında seyredeceği öngörülüyor.

Ek Hizmetler: Kesim ve parçalama işlemleri için ödenecek bedeller ise alıcı ve satıcı arasındaki özel pazarlıkla tayin ediliyor.

2026 Kurban Bayramı Takvimi

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın paylaştığı dini günler listesine göre, 2026 yılı Kurban Bayramı takvimi şu şekildedir: