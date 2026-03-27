Abbas Kiyarüstemi'nin evi de bombalandı

Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
ABD ve İsrail’in terör saldırıları sırasında İran’ın ikon haline gelen yönetmenlerinden Abbas Kiyarüstemi’nin evi de zarar gördü.

Sinema dalında onlarca ödülün sahibi dünyaca ünlü yönetmen Abbas Kiyarüstemi'nin Tahran'daki evinin ABD-İsrail saldırılarında hasar gördüğü bildirildi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, Kiyarüstemi'nin oğlu Ahmed Kiyarüstemi, önceki gece ABD-İsrail'in Tahran'ın kuzeyindeki Çizer bölgesine düzenlediği saldırıda babasının evinin zarar gördüğünü duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

 

"1997 Cannes Film Festivali'nde başyapıtı Kirazın Tadı ile Altın Palmiye ödülünü kazanan ünlü İranlı yönetmen Abbas Kiyarüstemi'yi hatırlıyor musunuz? Amerikan-İsrail saldırganlarının bombalarından evi bile kurtulamadı. Kiyarüstemi'nin evi, ABD'ye yönelik iddia edilen 'yaklaşan tehdidin' bir parçası mıydı?! Gerçek şu ki, bu Amerikan-İsrail keyfi savaşı sadece bir devlete karşı değil, köklü bir kültüre, medeniyete ve kimliğe karşıdır. Ancak İran, bu köklerden güç alarak düşmanlarını dize getirecektir."

Abbas Kiyarüstemi, İran sinemasında 1960'ların sonlarında başlayan ve emperyalizm karşıtı, toplumsal her konuya fazlasıyla duyarlı ve Fars edebiyatından da beslenen filmlerin çekildiği dönem olarak bilinen İran Yeni Dalgası akımının yönetmenleri arasındaydı. Kiyarüstemi Mevlana hayranıydı. Tasavvufa duyduğu ilgiyi filmlerindeki kimi imgelerle perdeye yansıtmıştı.

 

Kiyarüstemi, İran'ın kuzeyinde Köker adında bir köyde yaşananları anlattığından "Köker Üçlemesi" adıyla tanınan "Arkadaşımın Evi Nerede", "Ve Yaşam Sürüyor" ile "Zeytin Ağaçları Altında" adlı yapımlarıyla dikkatleri çekti.

 

Ünlü yönetmen 1997 yılında "Kirazın Tadı" adlı filmiyle Cannes Film Festivali’nde büyük ödül Altın Palmiye’yi kazanırken, 1999'da ise "Rüzgar Bizi Sürükleyecek" filmiyle Venedik Uluslararası Film Festivali'nde Büyük Jüri Ödülü'ne layık görüldü.

İranlı yönetmen, 1979’daki İslam Devrimi’nin ardından Batı ülkelerine giden pek çok yapımcı ve yönetmenin aksine ülkesini terk etmeyerek İran’da kalmayı tercih etmişti. Abbas Kiyarüstemi, kanser tedavisi için gittiği Fransa'nın başkenti Paris'te 2016'da 76 yaşındayken yaşamını yitirmişti.

İsrail Genelkurmay Başkanı hükümeti uyardı: Ordu personel krizi
İsrail Genelkurmay Başkanı hükümeti uyardı: Ordu personel krizi

Gündem

İsrail Genelkurmay Başkanı hükümeti uyardı: Ordu personel krizi

ABD ve İsrail’in sivil katliamı: İran’da 6 kişi hayatını kaybetti
ABD ve İsrail’in sivil katliamı: İran’da 6 kişi hayatını kaybetti

Gündem

ABD ve İsrail’in sivil katliamı: İran’da 6 kişi hayatını kaybetti

Avrupa bu genci konuşuyor! İsrail'e parça üreten fabrikayı yaktı
Avrupa bu genci konuşuyor! İsrail'e parça üreten fabrikayı yaktı

Dünya

Avrupa bu genci konuşuyor! İsrail'e parça üreten fabrikayı yaktı

İsrail/ABD ve İran Savaşı'nda Körfez'in su altyapısı hedef mi? Sudan sebeplerle vurulan 'SU' olacak
İsrail/ABD ve İran Savaşı'nda Körfez'in su altyapısı hedef mi? Sudan sebeplerle vurulan 'SU' olacak

Dünya

İsrail/ABD ve İran Savaşı'nda Körfez'in su altyapısı hedef mi? Sudan sebeplerle vurulan 'SU' olacak

Açlıkla boğuşan ülke neden İsrail’i seçti? Uganda'nın İsrail'e desteğinin arka planı
Açlıkla boğuşan ülke neden İsrail’i seçti? Uganda'nın İsrail'e desteğinin arka planı

Dünya

Açlıkla boğuşan ülke neden İsrail’i seçti? Uganda'nın İsrail'e desteğinin arka planı

