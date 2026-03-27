Türkiye'nin ünlü takımının makinası için İspanya gelişmesi yaşanacak mı?
Yıldız bir forvet arayan Barcelona, son olarak Chelsea forması giyen Joao Pedro ile ilgilenmeye başladı. Barça'nın listesinde Osimhen'in de bulunduğu konuşuluyordu.
Yıldız bir forvet arayan Barcelona, son olarak Chelsea forması giyen Joao Pedro ile ilgilenmeye başladı. Barça'nın listesinde Osimhen'in de bulunduğu konuşuluyordu.
Barcelona 2026 yazında kesin olarak yıldız bir forvet transferi gerçekleştirecek. La Liga temsilcisinin listesinde Osimhen'in de bulunduğu konuşuluyordu. Fakat şu anda ağırlıklarını farklı bir isme verdiler: Joao Pedro... Brezilyalı golcü, bu sezon başında Chelsea'ye transfer olmuştu.
Chelsea onun için Brighton Kulübü'ne 63.7 milyon euro ödedi. 1.82 boyundaki futbolcuyla 30 Haziran 2033 tarihine kadar mukavele yapıldı. Joao Pedro bu sezon Premier Lig'de 31 maça çıktı. Sahada 2.323 dakika kaldı. 14 gol ve 8 asist üretti. Chelsea Yönetimi ondan çok memnun...
İngiliz ekibi, çok astronomik bir teklif gelmediği sürece Joao Pedro'yu satmayı düşünmüyor.
Barcelona'nın ise ne kadar yükseğe çıkabileceği bilinmiyor. Eğer transfer gerçekleşirse bu kez de Chelsea'nin Victor Osimhen konusunda masaya oturabileceği konuşuluyor. Yani durumlar epey karışık...
