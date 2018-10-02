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Arabanızda kalp krizi geçiriyorsanız...

Dikkat: Önce panik yok... İşte yapmanız gerekenler...

02 Ekim 2018 Salı 18:07
Arabanızda kalp krizi geçiriyorsanız...

Çok yorgunsunuz ve canınız da fena halde sıkkın. Birdenbire göğsünüzde, kolunuza ve çenenize doğru yayılmaya başlayan korkunç bir ağrı hissediyorsunuz. En yakın hastaneye sadece on dakikalık mesafedesiniz ama hastaneye ulaşmayı başarıp başaramayacağınızdan bile emin değilsiniz.

Kalp krizi Allah’ın hikmeti çoğu zaman insanı yalnız başına iken yakalıyor. Yardım edecek kimse yok. Hele düşünün bir de araba kullanıyorsunuz. Ev veya iş yolundasınız. Ansızın gelip çattı.

Dikkat 10 saniyeniz var

Kalp atışlarınız düzensizleşti. Tekliyor. Kendinizi bayılacak gibi hissediyorsunuz. Bakın böyle bir durumda şuurunuzu yitirmeden, kendinizden geçmeden önce sadece 10 saniyeniz var. Bu süreyi iyi değerlendirmeniz gerekiyor.

Önce panik yok...

Asla paniklememelisiniz.

Hemen üst üste kuvvetlice öksürmeye başlayın..

Bu sırada ola ki araba sürüyorsanız. Hemen sağa yanaşıp, dörtlüleri yakıp durun.

Arabanın arka koltuğuna geçin.

Ayaklarınızını bagaja doğru yukarı kaldırın.

Kuvvetlice öksürmeyi sürdürün.

Her defasında derin nefes alın ve tekrar kuvvetlice öksürün.

Sanki balgam atacakmışcasına kuvvetlice öksürmelisiniz.

Derin nefes alın

Bu durum bir yardım gelene veya kalp atışlarınız normale dönünceye kadar devam etmeli. Asla yarım bırakmamalısınız.

Ve asla araba içinde oturur konuma dönmeyin.

Derin nefes almanız ciğerlerinize oksijen pompalayacak, öksürmeleriniz ise kalbinize basınç uygulayacaktır.

Bu durum kalbin normal ritmine dönmesine yardımcı olacaktır.

En önemlisi sizi hastaneye yetiştireceklere zaman kazandıracaktır.

Unutmayın ayaklar kalkmış yukarıda!

Arabada da olsanız, evdede.. Ayaklarınızı yukarı kaldırmanız kan basıncının kalbe yönelip yoğunlaşmasını sağlayacaktır.

Size yardıma gelenler doğrulmak istediklerinde engel olun ve konuşabilir vaziyette iseniz bu durumun önemini anlatıp, ambulansın gelmesini konumunuzu bozmadan beklemeyi sürdürün.

Halkımızın düşünce yapısını hepimiz biliriz. Hepimiz aynı zihniyete sahibizdir. Bu ve benzer konularda “Bana bi’şi olmaz!” der umursamayız. Bu yazıyı umursayın. Belki size de bi’şi olabilir, belki kendisine bi’şi olmuş bir insana yardım etmek gibi bir durumda kalabilirsiniz..

DİPNOT: Trafikte sinirlenmeyin. O şöyle yaptı, bu böyle yaptı diye öfkelenmeyin. Siz siz olun, gayet sakin yolunuza gidin. Acele etmeyin, kurallara uyun. Bütün bunları kendi sağlığınız için yapın. Hele direksiyor başında telefonla konuşmayın ve sigara içmeyin.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 18:07
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  2. kalp krizi geçirince yapılması gerekenler

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