Arabanın üstünde kurtarılmayı beklediler
Adana'da Bayram İ'nin kullandığı otomobil, merkez Seyhan ilçesi Tekel Caddesi'nde kontrolden çıkarak dere yatağına düştü.
Kazada hafif yaralanan sürücü Bayram İ ile arkadaşı Serhat T, aracın üzerine çıkarak çevredekilerden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dere yatağından çıkamayan ve araç üzerinde kurtarılmayı bekleyen iki kişiyi merdiven yardımıyla bulundukları yerden kurtardı. Yaralılar, olay yerindeki ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.