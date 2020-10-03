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Yerel Arabanın içini gören hemen polisi aradı! Kartal'da dehşete düşüren olay
Yerel

Arabanın içini gören hemen polisi aradı! Kartal'da dehşete düşüren olay

Kartal'da vatandaşlar, bir aracın içinde hareketsiz halde duran adamı görünce polis ekiplerine haber verdi. 54 yaşında olduğu belirlenen şahsın, aracın içinde öldüğü anlaşıldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-03 09:17:00 -
Arabanın içini gören hemen polisi aradı! Kartal'da dehşete düşüren olay

İstanbul’un Kartal ilçesi, Gümüşpınar Mahallesi, Balıkesir caddesi üzerinde devriye gezen bekçiler, cami önünde park etmiş bir aracın içindeki şahsın hareketsiz halde durduğunu fark etti.

Aracın yanına yaklaşan iki bekçi, şahsa seslendi. Otomobildeki kişinin bir türlü cevap vermemesi üzerine şüphelenen bekçiler, durumu hızlıca polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Bu sırada sivil vatandaşlar da aracın yanına yaklaşmak istedi. Bekçiler, vatandaşların araca yaklaşmasına müsaade etmedi.

Hızla olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, incelemelerinde araç içindeki şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Ayrıca yapılan incelemelerde, şahsın 54 yaşındaki Yaşar Yazıcı olduğu anlaşıldı.

Olay yeri inceleme ekibi, şahsın hayatını kaybettiği anlaşılınca, araç içi ve çevresinde geniş çaplı incelemelerde bulundu.

Hayatını kaybeden adamın cansız bedeni, Kartal Dr. Lütfü Kırdar Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yazıcının ailesinin Kocaeli, İzmit’te yaşadığı tespit edildi.

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