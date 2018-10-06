Arabanın diğer tarafı dehşete düşürdü! Şoför çıktı ama...

Olay, 03.30 saatlerinde, PendikAnkara Caddesi Harmandere Mevkii’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Serkan D. Yönetiminde ki 34 HVD 02 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir şekilde cadde üzerinde kontrolden çıktı. Süratli bir şekilde ilerleyen otomobil yol kenarında park halinde olan 14 AL 511 plakalı TIR'ın dorsesine şiddetli bir şekilde çarptı. Hurdaya dönen araçta, sürücü Serkan D. yanında yolcu olarak bulunan Hakan Yalman ve Neslihan A. sıkıştı.

Sürücü kurtuldu, yanındaki arkadaşı can verdi

Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla yaklaşık 1 saatlik müdahale sonucu sürücü Serkan D. ve Neslihan A. yaralı olarak sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ambulansa götürülen şahısları tedavi altına alındı. Çarpmanın etkisiyle TIR'ın dorsesinin altına giren araçta yolcu olarak bulunan Hakan Yalman ise olay yerinde feci şekilde can verdi. Sıkıştığı yerden aracın çekilmesiyle çıkarılan Yalman, yapılan incelemelerin ardından Marmara Üniversitesi Pendik Araştırma ve Eğitim Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

"Büyük bir gürültü duydum"

Olayı gören bir vatandaş ise "Evden çıktım havaalanına gidiyordum. Büyük bir gürültü duydum. Bir baktım kazayı gördüm. Hemen yardıma geldik ki, araçta sıkışmışlar. Bir arkadaş da hayatını kaybetmiş" dedi.

Kaza sonrası olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, olay yerinde alkol şişeleri buldu. Ekipler kaçan sürücünün alkollü olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralanan sürücü Serkan D. ve Neslihan A’nın Marmara Üniversitesi Pendik Araştırma ve Eğitim Hastanesi’nde tedavilerinin devam ettiği ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.