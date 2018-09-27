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Arabanın çarpması sonucu ölen ayıyı yerde tekmelediler

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı boz ayı öldü. Ayının başına gelen bir kadın, "Allah kahretsin seni emi. Arabam mahvoldu" diyerek beddua etti. Çevrede toplanan kalabalıktan bir kişi kişi ayıya tekme attı.

27 Eylül 2018 Perşembe 12:14
Arabanın çarpması sonucu ölen ayıyı yerde tekmelediler

Kastamonu Devrekani'de bir boz ayı, ticari aracın çapması sonucu öldü.

Kaza, saat 14.30 sıralarında D-765 Karayolu Sarıyonca köyü mevkisinde meydana geldi. Mülayim Çoban yönetimindeki 34 FF 1193 plakalı hafif ticari araç, aniden yola çıkan bozayıya çarptı. Kazada bozayı öldü, araçta hasar meydana geldi.

Yoldan geçen diğer sürücüler, araçlarını durdurup inerek kanlar içindeki ayıyı cep telefonlarıyla görüntüledi. Ayının başında bir eli belinde, bir elinde sigarayla duran kadın ayıya doğru, "Allah kahretsin seni emi. Arabam mahvoldu" diye beddua etti. Bir kişi ise ayıya tekme attı. Ayı ölüsü, daha sonra gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri tarafından alınarak, gömülmek üzere götürüldü.

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 12:14
  1. Kastamonu
  2. Devrekani
  3. Boz ayı
  4. Boz ayıya araba çarptı
  5. Ayının ölüsünü tekmelediler

YORUM YAZ

  • ferhat orhanferhat orhan54 dk önce
    tekme atana ve o kadına yazıklar olsun diyorum.
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