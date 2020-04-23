  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Araban’da konvoylu 23 Nisan kutlamaları

Gaziantep’in Araban ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konvoy ile kutlandı.

2020-04-23 15:49:49 -
Araban’da konvoylu 23 Nisan kutlamaları

Gaziantep’in Araban ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konvoy ile kutlandı.


Bu yıl Korona virüs salgını nedeniyle evlerde kutlanacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve çocuk Bayramı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karayılan’ın Hükumet Konağı Bahçesindeki Atatürk Anıtına sade çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Araban ilçesi Kaymakamı Abdulhamit Mutlu’nun talimatı üzerine İlçe Emniyet Amirliği, İlçe Jandarma Komutanlığı ve kurum amirlerinin araçları Türk Bayraklarıyla donatılarak ilçe merkezindeki tüm cadde ve sokaklar siren ve korna çalarak konvoy halinde tur attı.


Sabah saatlerinde başlayan ve saat 14:00’a kadar süren konvoy turu sırasında vatandaşlarda evlerinin balkonlarından Kaymakam Mutlu ve konvoya alkışlarla destek verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Son dakika' koduyla duyurdular! Sınırı geçmeye çalışan koronavirüs hastası vuruldu
Dünya

'Son dakika' koduyla duyurdular! Sınırı geçmeye çalışan koronavirüs hastası vuruldu

Kuzey Kore ile Çin arasında bulunan Tumen Nehri’nden geçmeye çalışan bir kişi, Çin sınır muhafızları tarafından vuruldu. Hastaneye kaldırıla..
Merkel'den 'Kovid-19 salgınıyla uzun süre yaşamak zorunda kalacağız' uyarısı
Dünya

Merkel'den 'Kovid-19 salgınıyla uzun süre yaşamak zorunda kalacağız' uyarısı

Almanya Başbakanı Merkel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla uzun bir süre yaşamak zorunda kalınacağı uyarısında bulundu...
MİT şehidinin kimliğini ifşa eden fotoğrafları çeken isim bulundu! “Oda TV muhabiri Hülya Kılınç benimle çay içmek istedi”
Gündem

MİT şehidinin kimliğini ifşa eden fotoğrafları çeken isim bulundu! “Oda TV muhabiri Hülya Kılınç benimle çay içmek istedi”

Libya’da görev esnasında şehit edilen MİT mensubunun kimliğini deşifre etme alçaklığını gösteren karanlık Oda TV’ye cenaze fotoğraflarını se..
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı