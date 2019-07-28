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Araban yerli domates hasadı başladı

Gaziantep’in Araban ilçesinde yerli domates hasadı başladı.

28 Temmuz 2019 Pazar 10:52
Araban yerli domates hasadı başladı

Gaziantep’in Araban ilçesinde yerli domates hasadı başladı.


Araban Ovası’nda Bu yıl ilk defa Mayıs ayının ilk haftasında 30 dönüm tarlada turfanda organik fidelerinden dikimi yapılan yerli domateslerin hasadına başlandı. Arabanlı üretici Özer Karademir (43), Araban Ovası’nda bu yıl ilk defa 30 dönüm tarlanın tamamına dikimini yaptığı turfanda organik yerli domatesin hasadına başladığını, bölge ve ilçe halkının tarlada organik yerli domatese yoğun ilgi gösterdiğini kaydetti.


Kilosu 1,5 TL


Çiftçi Özer Karademir, ’’Arabanlı üretici olarak bu yıl ilk defa Araban Ovası’nda tarlada yerli domates yetiştirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bu yıl ilk defa ilçeye bağlı Yukarı Karavaiz kırsal mahallesi 30 dönümlük tarlaya Mayıs ayının ilk haftasında fidelerle dikimini yaptığım domateslerin hasadına başladığım bu gün bir dönüm tarlada yaklaşık 7-8 ton civarında domates alıyorum. Tadı, lezzeti ve sağlığı nedeniyle bölge ve ilçe halkının tercih ettiği turfanda organik yerli domatesin tarlada bir kilogramını 1,5 lira’dan satıyorum. Bundan sonraki her yıl tarlada turfanda organik yerli domates yetiştirmeye devam edeceğim. Yıllardır çiftçilikle uğraşmaktayım. Yıllardır, ürettiğim tüm ürünlerden zarar ettim. Yıllar sonra ilk defa fidelerle dikimini gerçekleştirip damlama sulama ile yetiştirdiğim turfanda organik yerli domateste kazanç sağlayacağım. Yıl boyunca bin bir masraf ve emekle yetiştirdikleri çeşitli tarım ürünlerinden kazanç sağlayamayan Arabanlı üretici arkadaşlarıma kazanç sağlamak istiyorlarsa tarlada domates üretmelerini tavsiye ediyorum. Güneydoğu Anadolu bölgesinin tahıl ambarı olarak bilinen Araban Ovası’nın verimli topraklarında belli ürünlerle sınırlı üretim yapmasınlar. Alternatif ürünler yetiştirmenin yollarını araştırarak değişik ürünler yetiştirmenin yollarını arayıp alternatif ürün yetiştiriciliğiyle ilçe ekonomisine katma değer sağlamalarını tavsiye ediyorum’’ şeklinde konuştu.


Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun da, ’’İlçemizde bu yıl ilk defa 30 dönüm tarlada alternatif ürün olarak turfanda domates yetiştiren üreticimiz Özer Karademir’i kutluyorum. Ekonomisinin yüzde yüzü tarıma dayalı olan ilçemizdeki tüm üreticilerimizin de ilçe ekonomisine katma değer sağlanması için alternatif ürün yetiştiriciliğine yönelmelerini bekliyorum’’ diye konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 10:52
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