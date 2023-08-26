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Spor Arabada unutulan bebek sıcaktan hayatını kaybetti
Spor

Arabada unutulan bebek sıcaktan hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2023-08-26 20:57:00 -
Arabada unutulan bebek sıcaktan hayatını kaybetti

Tam 6 saat boyunca arabada unutulan bebek hayatını kaybetti. ABD'nin Güney Carolina eyaletinde bir lisenin önüne park edilen otomobilde unutulan 16 aylık bebek, sıcaklığın 38 dereceyi aştığı bölgede yaşamını yitirdi.

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde lisenin önüne park edilen, sıcaklığın 38 dereceyi aştığı sanılan araçta annesi tarafından unutulan 16 aylık bebek hayatını kaybetti.

Sıcaktan öldü

Berkeley County Adli Tabibi Darnell Hartwell, yaptığı açıklamada, otopsisi henüz tamamlanmamış olmasına karşın annesi tarafından araçta unutulan 16 aylık bebeğin sıcak nedeniyle öldüğünü düşündüğünü bildirdi.

6 saat sonra fark edildi

Aracın içindeki sıcaklığın muhtemelen 38 dereceyi aştığını kaydeden Hartwell, bebeğin yaklaşık 6 saat sonra yoldan geçen kişi tarafından fark edildiğini belirtti.

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