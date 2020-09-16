Video oyunlarına ilgi her geçen gün daha da artıyor. Özellikle pandemi sürecinde evde kalınma süreleri artınca yediden yetmişe geniş bir yaş aralığında bilgisayar oyunlarına ve mobil oyunlara ilgi göstermeye başladı. Pek çok kişi hem güzel hem de ücretsiz araba oyunlarını nasıl nerden oynayacaklarını araştırıyor. Peki, 2020 en iyi araba oyunları hangileri?

Araba oyunu

Araba oyunları hitap ettiği yaş grubuna göre farklılık gösteriyor. Kiminde görevler son derece kolay oluyor kiminde ise bir hayli güç. Araba oyunlarına birden fazla yöntemle oynanabiliyor. Bazı internet sitelerinde oyunlar ücretsiz olarak oynanabiliyor. Aynı şekilde oyun indirebilecek siteler de mevcut. Ancak bu sitelerinin güvenilirliğine emin olduktan sonra indirme işlemi yapmanız tavsiye ediliyor.

Araba oyunu oyna

İnternetten ücretli ve ücretsiz oyun oynatan siteler mevcut. Oyun sitelerinde ise yaş aralıklarına göre onlarca araba oyunu bulunuyor.

Araba oyunu indir

Araba oyunlarını internetten oynamak istemeyenler oyunları mobil cihazlarına ya da bilgisayarlarına nasıl indireceklerini araştırıyor. Araba oyunlarını uygulama ve oyun bulanan sitelerden indirebilirsiniz. Elbette bu sitelerin güvenli olup olmadığını araştırmanız gerekiyor. Ayrıca Play Store ve App Store’dan da araba oyunlarını ücretli ya da ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Araba oyunu yükle

Pek çok kişi internette araba oyunu yükle konusunu araştırıyor. Araba oyunlarını internetten ya da uygulama mağazalarının yanı sıra oyunlarını resmi sitelerinden temin edebilirsiniz. Ayrıca oyun DVD’si satın alıp bilgisayarlarınıza araba oyunu indirebilirsiniz. Ücretli olarak DVD ya da resmi siteden yüklenen oyunlar genellikle en güncel oyunlar oluyor.

Bedava araba oyunu

Bedava araba oyunu oynamak isteyenler oyun sitelerini tercih edebilir. Oyun sitelerinin yanı sıra bedava olarak bazı sitelerden ya da uygulama marketlerinden oyun yükleyebilirsiniz. Aileler çocuklarının oynadıkları oyunlara göz atmalılar. Bu sebeple ebeveynler çocuklarına oyun oynama konusunda özgürlük tanısa da denetimi göz ardı etmemeli. Son yıllarda yaşanan oyun skandalları pek çok çocuk ve gencin yaşamını kaybetmesine yol açtı.

Araba oyunları 3D

3D yani 3 boyutlu oyunlar daha çok ilgi görüyor. 3 boyutlu pek çok oyunu; oyun sitelerinde, uygulama mağazalarında bulabilirsiniz.