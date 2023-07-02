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Ekonomi Araba ilanı olay oldu! 2006 Ford Focus 67.500 TL
Ekonomi

Araba ilanı olay oldu! 2006 Ford Focus 67.500 TL

Yeniakit Publisher
2023-07-02 00:18:00 -
Araba ilanı olay oldu! 2006 Ford Focus 67.500 TL

2. el araba alım satım sitesinde yayınlana bir ilan görenleri şaşırtıyor. 2006 model bir Ford Focus’a 67.500 TL istenirken ortada bir araba olmaması bir hayli ilginç.

Sarı site diye bilinen Sahibinden’de yer alan 67.500 TL’lik Ford Focus ilanı sosyal medyada gündem olurken Türkiye’deki araba fiyatlarının geldiği noktayı da ortaya koydu.

Türkiye’de araba fiyatları inanılmaz boyutlara çıkarken 2. el araba alım satım sitelerinde de birbirinden ilginç ilanlar yayınlanmaya devam ediyor. Bu ilanlardan biri de Sahibinden isimli 2. el araba satış sitesinde ortaya çıktı. 2 hafta önce verilen ilana bakıldığında 2006 model Ford Fous’a 67.500 TL istenilirken ortada neredeyse araba adına hiçbir şeyin olmaması görenleri güldürürken düşündürdü.

Ortada araba yok

Deprem hasarlı notuyla yayınlanan ilanda arabaya ilişkin sadece lastikler göze çarparken bu durum Türkiye’deki 2. el araba fiyatlarının geldiği noktayı da bir kez daha gözler önüne serdi.

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