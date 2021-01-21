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Gündem Araba farından çıkartılan canlı kuzular şoke etti!
Gündem

Araba farından çıkartılan canlı kuzular şoke etti!

Şanlıurfa'da gümrük kapısında Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan aracın far bölümünden 2 kuzu çıkarıldı. O anları görenler şoke oldu.

Yeniakit Publisher
2021-01-21 14:45:00 -
Araba farından çıkartılan canlı kuzular şoke etti!

Edinilen bilgiye göre olay, bugün Türkiye ile Suriye arasında geçişin sağlandığı Akçakale Gümrük Kapısında yaşandı. Suriye’nin Telabyad kentinden Türkiye’ye geçiş yapmak isteyen bir otomobilde arama yapan Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, benzerine az rastlanan bir olayla karşılaştı. Aracın far kısmını inceleyen ekipler, ağzı ve ayakları bantlanmış 2 adet kuzunun far bölgesine sıkıştırıldığını belirledi.

Farları söken ekipler, kuzuları konuldukları yerden çıkartmak için büyük çaba harcadı. Kuzuların zarar görmemesi için uzun süre uğraşan ekipler, sonunda çıkartmayı başardı. Aracın bagaj kısmında da inceleme yapan ekipler, 2 kuzu daha olduğunu belirledi. Baygın halde çıkartılan kuzular, su ve yem verildikten sonra Tarım Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Gözaltına alınan sürücü ise savcılığa sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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