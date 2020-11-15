Araba çarpan inek "Hemen keselim" sözünü duyar duymaz ayağa kalktı
Karabük'te seyir halindeki hafif ticari aracın yolun karşısına geçmeye çalışırken çarptığı inek bir süre yerden kalkmadı. Telef olduğu sanılan inek bir kişinin "Hemen keselim" sözünün ardından bir an da ayaklanıp yürümeye başladı.
Karabük- Eskipazar karayolu Söğütlüçeşme mevkiinde meydana gelen kazada, sürücüsünün isminin öğrenilmediği 78 BK 865 plakalı hafif ticari araç yolun karşısına geçmeye çalışan ineğe çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yerden kalkamadı
Kazada çarpmanın şiddetiyle inek yere yıkıldı. Telef olduğu düşünülen ineği bacağından tutulup kenara çekilince ayaklanıp olay yerinden uzaklaştı. Olay yerinde bulunan bir kişinin "Hemen keselim" sözünün ardından talihsiz inek bir anda ayaklandı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuna kaydedilirken, araçta maddi hasar oluştu.