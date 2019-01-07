Araba artık böyle çalınmıyor! Yanından geçip basit bir kontrol yeterli

Bizim gazetemizin okurları orta halli insanlardır. Arabaları varsa bile çoğunun arabası kendileri gibi "orta halli"dir. Şimdi bugün burada üst düzey sayılabilecek arabası olanlar için "hırsızlara karşı" alabilecekleri bir tedbirden söz edeceğiz. Bunu yaparken sizlerin de böyle bir araca sahib olmanızı dileriz. Tabii helâl yoldan kazanılmış parayla..

Yeni arabalarda artık anahtarsız çalıştırma sistemi var. Aracınıza binerken anahtarınızı elinize almanıza bile gerek kalmıyor.

Aracınız siz yaklaştığınızda sizi tanıyor ve aracın kilidini açıyor.

Kısaca anlatmak gerekirse, anahtarınızın içinde yer alan banka kartlarındakine benzer "çip" özel kodla karşılıklı şekilde iletişime geçerek aracınızın kilidini açıyor.

Aracınızın içinde yer alan çip de anahtarınızdaki çipi tanıyıp siz olduğunuzdan emin olduktan sonra harekete geçip aracınızın kilidini açıyor. Çipi banka kartınızın çipine entegre etme çalışmaları da var.. Bu ayrı bir bahis..

Anahtarsız çalıştırma sisteminden faydalanmak için aracınıza 30 cm uzaklıkta olmanız gerekiyor.

Kendinize özel garajınız yoksa ve aracınızı hırsızların yanında geçebilecek bir konuma park ediyorsanız, hırsızlar radyo sinyallerini manipüle ederek aracınıza girebiliyor.

Bir İsveç sitesi olan ViBilägare’den aktarılanlara göre hırsızlar, aracınızda anahtarsız çalıştırma sistemi olup olmadığını öğrenmek için size alakasız bir anket bile yapıyorlarmış. Aracınızda bu özellik olmasını öğrenmeleri halinde işin teknik kısmına girişiyorlarmış.

Araca bindikten sonra artık anahtara ihtiyaçları olmuyor. Siz durumun farkına varana kadar olay yerinden uzaklaşıp aracınıza istediklerini yapabiliyorlar.

Aracınızı çaldıktan sonra da aracınıza atanmış olan özel kodu kendi istedikleri kodla değiştirebiliyorlar.

Aracınızı nasıl koruyacaksınız?

Alman bir şirket, anahtarsız çalıştırma sisteminin zayıflıklarını görmek ve buna önlem almak için hırsızların denediği yöntemlerini denedi. Farklı firmalara ait 22 farklı model araç denendi. Denemeler sonucunda bütün araçlar kolaylıkla çalındı.

Ancak deneyde güzel bir şey de farkettiler. Aracınızın anahtarını alüminyum folyoyla sarmanız halinde radyo dalgaları ve elektronik sinyaller iletişime geçemiyorlar. Kısacası alüminyum folyo hırsızların aracınızı çalmasını engelliyor.

Bu tavsiyenin faydalı olup olmayacağını anlamanız kolay. Anahtara alüminyum folyo sarıp aracınıza binmeyi deneyin bakalım ne olacak?!