Araba almak isteyenler için kaçırılmayacak kampanya! 200 bin TL'ye varan indirimler, sıfır faizli kredi imkanı ve daha fazlası...

Araç sahibi olmak isteyen vatandaşlara müjde geldi! Yeni araç güvenlik yönetmeliği (GSR 2), başlangıçta 7 Temmuz'da yürürlüğe girecekti, ancak bu tarih 31 Ağustos 2024'e ertelendi. Bu durum, mevcut stoklarını eritmek isteyen markaların ardı ardına kampanyalar başlatmasına neden oldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Güvenlik Yönetmeliği'nin uygulama tarihinin 31 Ağustos 2024'e ertelenmesi, ithal otomobilleri kapsamıyor. Bu değişiklik yalnızca ulusal tip onayı ile üretilen araçlar için geçerli.

Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren araç kampanyası duyuruldu. Volkswagen, Ford, Renault, Peugeot, Hyundai, Citroen, Honda ve Mercedes araçlarında dev indirime gidiyor. Bazı araçlarda 200 bin TL'ye kadar indirim olacak. İşte dev kampanyalar...

DEV KAMPAYALAR

Volkswagen

Sıfır faizli kredi imkânı ve bazı modellerde 200.000 TL'ye varan indirimler sunuluyor.



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Ford

Bazı modellerde yüzde 20'ye varan indirimler ve takas desteği sağlanıyor.

Peugeot

Peşin alımlarda önemli indirimler ve takas desteği kampanyaları sunuluyor.

Hyundai

Çeşitli modellerde sıfır faizli kredi ve büyük nakit indirimler kampanyaları yer alıyor.

Citroen

Fransız markanın kampanyası kapsamında C3 modeli 120 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi olanakları ile satışa sunuluyor.