Hükümetten son dakika asgari ücret açıklaması: Düşük değil

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı bir TV programında ekonomi gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalar:

Gri listeden çıkışta en önemli konu uygulamada etkinlikti.

Gri listeye girmek kolay, çıkmak zor. Daha yeni Monako'yu bu listeye aldılar. Avrupa Birliği üyesi olup da bu listeden çıkamayan ülkeler de var Bulgaristan gibi...

Bu bir ekip çalışması. Yalnızca Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın çalışması değil.

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Batının önde gelen bütün Maliye bakanlarıyla bu konuyu konuştum. Hatta OECD'ye bir mektup dahi yazdık.

Bizi listede tutan ana faktör uygulamada etkinlikti. Bunu ekip çalışması ile başardık. Tabii ki yurt dışında faaliyet gösteren vatandaşlarımız bu listede olmanın sonuçlarını çok iyi bilirler. Türkiye'nin bu listeden çıkması hem ülkemizin itibarı, hem de finansal sisteme olan güven açısından çok önemli.

"IMF nezdinde arzulanan seviyeye neredeyse vardık"

Son aylarda kaynak girişi çok güçlü oldu. Şu anda bu kaynak girişini nasıl yönetiriz onunla uğraşıyoruz. Giren kaynak karşılığında TL basıyoruz. O da dezenflasyon sürecini tehdit ediyordu. 78 milyar dolar civarına ulaştı. Türkiye finans tarihinde eşi benzeri görülmemiş. Bunun önemli bir kısmı yurtiçindeki mevduat sahibi vatandaşlarımızın TL tercihi. Bir kısmı da dış kaynak.

IMF nezdinde arzulanan seviyeye neredeyse vardık.

Esas olan, biz yurtiçi bankalarla olan swapları ciddi bir şekilde azalttık. Bankalardan aldığımız swapları vadeleri doldukça kapatıyoruz.

Mart sonunda -60 milyar dolar civarına inmişken rezervimiz şu anda 12 milyar dolar civarına çıkmış durumda.

Türkiye'de hala enflasyon nispeten yüksek. Biz enflasyonu düşürdükçe kurda nominal bazda oynama azaldı. Bizim esas hedefimiz enflasyonu kalıcı şekilde düşürerek enflasyonda nominal bazda istikrar sağlamak ancak bunun için henüz erken.

"Komşumuz Yunanistan'ın temsilcisi bile geldi "Biz sizi güçlü bir şekilde destekliyoruz" dedi"

Fon akışı dediğim gibi son derece güçlü. Bu olumlu yansır. İkincil olarak finansal sisteme olan güven çok önemli.

Birçok temsilcinin yerinde inceleme için Türkiye'ye geldiği bir süreç yaşadık. Ben kendilerine dedim. Türkiye listeden çıksa da çıkmasa da biz terörün finansmanı ile mücadeleyi öncelik haline getireceğiz. Onunla en güçlü şekilde mücadele edeceğiz. Nitekim oy birliği ile Türkiye listeden çıkartıldı. Tek bir ülkenin itirazı olmadı. Komşumuz Yunanistan'ın temsilcisi bile geldi "Biz sizi güçlü bir şekilde destekliyoruz" dedi.

Programı yurt içi ve yurt dışında birçok kesime anlatıyoruz. Bunu yaparken basit bir şema yaptık.

Başlangıç uluslararası normlara uygun kurala dayalı rasyonen politikalar. Bu beraberinde yatırımcı güvenini getiriyor. Türk Lirası fonlara güveni artırıyor yurt içinden ve yurt dışından.

Bu da beraberinde reel kurda denge ve istikrarı getiriyor. Bu da beraberinde dezenflasyonu getiriyor. Bu programın özünde dengesizliklerin giderilmesi var. Geçen sene bu dönemde Türkiye'nin şu veya bu sebeplerle biriktirdiği dengesizlikler vardı. 12 aylık cari açık 57 milyar dolardı

Milli gelire oranı yüzde 6 civarındaydı. Bu sene yüzde 2 – 2,5'a inmiş olacak.

"44 haftadır KKM'de kesintisiz düşüş var"

Enflasyonun da cari açığın da ana kaynağı. Geçen sene Türkiye ikinci çeyrekte yüzde 4 büyüdü. Fakat bu büyüme denge itibarıyla sorun içeriyordu. Net ihracatın katkısı -10 puandı. Bu tür büyüme aşırı ısınma yarattı.

Bu sene net ihracatın etkisi pozitife geçti. Dış talep hala zayıf ancak biz ihracatı önceliklendirdik. İç talepte bir yumuşama oldu 10 puandan 4 puana geriledi. Kaliteli, dengeli bir büyüme var. Bu da aşırı ısınmanın önüne geçiyor.

KKM geçen sene zirvede 144 milyar dolara çıkmıştı şu anda 64 milyar dolara indi. 44 haftadır KKM'de kesintisiz düşüş var. Bu para politikasının çalışmasının etkinliğini azaltan bir faktördü. Biz bunu giderek sorun olmaktan çıkartıyoruz.

Bugünden itibaren şirketlerin KKM'deki vergi avantajı sona eriyor. Yine bireyler açısından KKM'den kazanılan faiz gelirleri de vergiye tabi olacak. Dolayısıyla buradan çıkış hızlanacak.

Enflasyon açıklaması

Vatandaşımız enflasyon düşüşünü hissetmeye başlayacak. Aslında hissediyor. Her sene ortalama 690 bin vatandaşımıza istihdam sağlamışız. Bu olmadan ekonomide refah olmaz. Mayıs ayında baktığınız zaman enflasyon yükseldi diyebilirsiniz Yüzde 75,5'luk bir enflasyon. Fakat o 12 aylık enflasyon. Piyasa 24 ay içerisinde enflasyon yüzde 20'ye düşecek diyor. Biz ise bu sene sonunda en kötü ihtimalle Merkez Bankası 38 olur ancak 42'ye kadar yolu var diyor. Önemli olan bu sene sonunda 40 civarına düşmesidir.

Bizim için hedefe en yakın nokta olan 42'nin altına düşmesidir. Yüzde 75'ten ciddi bir yavaşlama ifade ediyor. Aylık bazda yüzde 2'leri konuşacağız. O zaman alım gücünün, ücret artışlarının hissedileceği bir döneme gireceğiz.

O zaman alım gücü hızlı bir şekilde erimeyecek. Vatandaş istihdam boyutuyla hissetti. Alım gücüyle de hissedecek.

Kurda istikrar da çok önemli. Kurda göreceli bir istikrar sağlanması da vatandaşa yansıyacak.

Geçen sene enflasyonu yukarıya taşıyan olağanüstü faktörler var. Ağırlıklı olarak deprem üzerinden.

Biz bu sene bu mali etkiyi aşağıya çekeceğiz. Dolayısıyla enflasyondaki düşüş kalıcı olacak. Depremin etkisi ile inşaat malzemelerinde ve büyük şehirdeki kiralarda ciddi artışlar oldu. Bu sene buna gerek yok. Bu sene bir KDV artışı söz konusu değil. Enflasyonu artıracak bir artış söz konusu değil vergide.

Şimdi diyecekler ki Temmuz ayında artış yaşanacak.Bunu söyleyen muhalefet popülizm yapıyor. Ama biz devlet yönetiyoruz. Biz bütçe yönetiyoruz. Biz popülist baskılara boyun eğmeyeceğiz.

Sanki yoktan bir kaynak var edeceğiz psikolojisine girmemek lazım. O Allah'a mahsustur. Bizim tek bir amacımız var, refah artışı. Programın tek önceliği var, sürdürülebilir yüksek büyüme ve bunun yaratacağı refah. Gelecek sene çok farklı bir noktada olacağız.

Biz daha çok kayıtdışıyla mücadele ve kazandığı halde vergiyi vermekten imtina eden kesimlerle mücadele edeceğiz.

"Ekonomi yönetimi olarak biz kalıcı iyileşme peşindeyiz"

Türkiye'nin risk primi geçen sene 700 BP civarıydı şu anda 200 Baz puan civarında. Türkiye gelişmekte olan ülkelere göre 10 kat daha riskini azaltmış

Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Her tarafımızda sorunlar var. Bünyemizi sağlamlaştırmamız lazım.

Vatandaşımız bize inansın çünkü biz vatandaşımızın, ülkemizin potansiyeline inanıyorız.

Evet kolay bir süreç değil. Bizler sihirbaz değiliz. Ekonomi yönetimi olarak biz kalıcı iyileşme peşindeyiz.

Asgari ücret çıkışı

Son 20 yılda Türkiye'de asgari ücreti reel olarak yüzde 5,5 artırmışız. Türkiye'nin reel büyümesi ise yüzde 5,4. 90'lı yıllarda 100 dolar civarında kalan asgari ücrette AK Parti döneminde dolar bazında ciddi bir artış var.

Asgari ücret artışı yüzde 49. İlk 6 aydaki enflasyon yüzde 20'lerde olacak. Yıl sonunda da MB'nin üst bandı yüzde 42. Böyle dahi kalsa büyümeden daha fazla bir asgari ücret karşılığına tekabül ediyor.

Asya'daki ülkelere, Endonezya, Filipinler, Tayland'a bakın, bir de Latin Amerika, Brezilya, Şili, Kolombiya, Avrupa'da Bulgaristan, Macaristan, ile karşılaştırın. Polonya hariç, gelişmekte olan ülkeler arasında en yüksek asgari ücret bizde. Türkiye'de asgari ücret düşük değildir!

"2025'ten itibaren dünyada faiz indirimleri gelecek"

Geçim sorunu var mı? Tabii ki olacak, kolay değil. Ancak biz refahı artıracağız.

İşletmelerimiz, şirketlerimiz tabii ki bunun çok üzerinde verebiliyorsa verebilmeli. Biz asgari ücreti vergi dışı bırakmışız. Bu sene bütçeye maliyeti 670 milar TL'nin üzerinde. Bu sene EYT'nin finansman maliyeti dahil 724 milyar TL. Biz 37-38-39-40'lı yaşlarda vatandaşlarımızı emekli etmeseydik... Bütçeden bu ödemeleri yapmak zorundayız, bunu da borçlanmak zorundayız. EYT'yi meydanlarda muhalefet pohpohladı.

Alım gücü düşmüyor çünkü enflasyon yavaşlayacak. Türkiye bu dengesizlikleri giderdikçe alım gücü artacak. Ancak kolay değil. Kolay olsaydı 80'li, 90'lı yıllarda düşürürlerdi. 2000'li yıllarda Ak Parti hükümetleri bunu yaşardı. Şimdi sabırla bunu yeniden düşüreceğiz. Şirketlerimiz daha ucuza borçlanacak, vatandaşımızın alım gücü artacak ancak bütün kesimlerin bir süre sabır göstermesi lazım. Küresel finansal koşullar elverişli hale gelecek. 2025'ten itibaren dünyada faiz indirimleri gelecek. Bu da dış kaynak konusunda elimizi güçlendirecek.

"Vergide adaleti tesis edeceğiz. Çok kazanandan çok az kazanandan az"

Piyasada üzerine tartışılan paket, kapsam itibarıyla bizim süzgecimizden geçmiş bir paket değildi.

Bütün gelen önerilerin bir şekilde toparlandığı bir metin piyasada dolaşıyor.

Şu anda geldiğimiz noktada bahşişin vergilindirilmesi gündemimizde hiçbir zaman olmadı. Sektörden böyle bir talep gelmiş, arkadaşlar taslağa koymuş. Ancak bizim paketimizde, çalışmamızda yok.

Şu anda birçok kesim vergiden imtina etmeye çalışıyor. Ciddi bir kayıtdışılık var. Biz bununla mücadele ederek sonuç alacağız. Verginin tabanını büyüterek sonuç alacağız. İstisnaları kaldırarak sonuç alacağız.

Vergide adaleti tesis edeceğiz. Çok kazanandan çok az kazanandan az.

"Geçen sene gelir gelmez kurumlar vergisini yüzde 20'den 25'e çıkarttık. Dolayısıyla kopartılan yaygaralar doğru değil"

OECD ülkelerinde toplanan tüm vergilerin milli gelire oranı %34. AB ortalaması yüzde 41'in üzerinde. Türkiye'de yüzde 20,8. En düşük vergi yüküne sahip ikinci ülkeyiz. OECD ülkeleri içerisinde.

Dolaylı vergilerin milli gelire oranı yüzde 9,1. AB'de bu oran 13,6. Sorun, doğrudan vergi gelirleri Türkiye'de düşük. Yani şirketlerden aldığımız vergiler.

Vatandaşımıza yeni bir vergi yükü getirmek değildir amacımız. Asgari ücreti vergiden istisna bizim hükümetimiz kıldı. Eskiden en düşük gelir vergisi dilimi yüzde 22'ydi. Bunu yüzde 15'e düşürdük. En düşük gelir vergisi oranı 35'ti bunu 40'a çıkarttı AK Parti hükümeti.

Geçen sene gelir gelmez kurumlar vergisini yüzde 20'den 25'e çıkarttık. Dolayısıyla kopartılan yaygaralar doğru değil.