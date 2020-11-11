  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Ara tatil olacak mı? | Ara tatil ne zaman?
Eğitim

Ara tatil olacak mı? | Ara tatil ne zaman?

Kasım ayında ara tatil olacak mı? 31 Ağustos Pazartesi günü uzaktan eğitimle başladı. 21 Eylül'den itibaren kademeli olarak yüz yüze eğitime geçildi. Son olarak 2 Kasım'da 5. ve 9. sınıflar yüz yüze eğitime geçti. 6.,7.,10. ve 11. sınıflar ise halen uzaktan eğitime devam ediyor. Hal böyle olunca öğrenciler ara tatilin iptal edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Peki, ara tatil ne zaman Ara tatil ne zaman başlayacak? Ara tatil kaç gün? Ara tatil ne zaman bitecek?

Yeniakit Publisher
2020-11-11 13:51:00 -
Ara tatil olacak mı? | Ara tatil ne zaman?

Ara tatil kaç gün? Milyonlarca öğrenci ara tatilin olup olmayacağını merak ediyor. Konu hakkında kafalardaki karışıklık sürerken merakla beklenen haber Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi. Peki, ara tatil ne zaman?

Ara tatil olacak mı? | Ara tatil ne zaman?

6.,7.,10. ve 11. sınıflar için okulların yüz yüze eğitime geçmemiş olması sebebiyle milyonlarca kişi ‘Acaba kasım ayında ara tatil olmayacak mı?’ sorusunun cevabını merak ediyordu. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan açıklama geldi. Ziya Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ara tatillin 16 Kasım’da başlayacağını duyurdu.

Bakan Selçuk, “Çocuklar beni okulda görür görmez ‘Hoca’m, ara tatil olacak mı?’ diye soruyor. Meraklarını giderelim: Yavrum, ara tatiller hakkınızdır. Elbette olacak. 16 Kasım Pazartesi günü tüm öğrencilerimiz için bir haftalık ara tatil başlıyor. Şimdiden iyi ve sağlıklı tatiller diliyorum” dedi.

2020-2021 eğitim öğretim yılı ilk ara tatili 16 Kasım Pazartesi günü başlayacak. Ara tatil 20 Kasım Cuma sona erecek. Hafta sonu tatilinin ardından dersler 23 Kasım’da başlayacak. Öğrenciler 14-15-16-17-18-19-20-21-22 Kasım tarihlerini tatil yaparak geçirecek.

Sınavlar okulda mı yapılacak? | Yazılılar online mı olacak?
Sınavlar okulda mı yapılacak? | Yazılılar online mı olacak?

Eğitim

Sınavlar okulda mı yapılacak? | Yazılılar online mı olacak?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Volkswagen'den Türkiye kararı
Ekonomi

Volkswagen'den Türkiye kararı

Volkswagen CEO'su Herbert Diess, mevcut üretim kapasitesinin koronavirüs nedeniyle şimdilik yeterli olduğunu, bu nedenle Türkiye'de kurulmas..
Berat Albayrak’ın istifası sonrası önemli karar! Erdoğan 27 saat sonra...
Siyaset

Berat Albayrak’ın istifası sonrası önemli karar! Erdoğan 27 saat sonra...

Bugünkü yazısında Berat Albayrak'ın istifası sonrası yaşanan sürece dikkat çeken gazeteci yazar Abdulkadir Selvi, "27 saatin sonunda Erdoğan..
Son dakika... İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması
Gündem

Son dakika... İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması

İstanbul'da artan koronavirüs vaka sayılarının ardından valilik yeni karar aldı. Buna göre 65 yaş ve üstüne 10.00-16.00 saatleri dışında sok..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay