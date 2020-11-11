Ara tatil olacak mı? | Ara tatil ne zaman?
Kasım ayında ara tatil olacak mı? 31 Ağustos Pazartesi günü uzaktan eğitimle başladı. 21 Eylül'den itibaren kademeli olarak yüz yüze eğitime geçildi. Son olarak 2 Kasım'da 5. ve 9. sınıflar yüz yüze eğitime geçti. 6.,7.,10. ve 11. sınıflar ise halen uzaktan eğitime devam ediyor. Hal böyle olunca öğrenciler ara tatilin iptal edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Peki, ara tatil ne zaman Ara tatil ne zaman başlayacak? Ara tatil kaç gün? Ara tatil ne zaman bitecek?
Ara tatil kaç gün? Milyonlarca öğrenci ara tatilin olup olmayacağını merak ediyor. Konu hakkında kafalardaki karışıklık sürerken merakla beklenen haber Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi. Peki, ara tatil ne zaman?
Ara tatil olacak mı? | Ara tatil ne zaman?
6.,7.,10. ve 11. sınıflar için okulların yüz yüze eğitime geçmemiş olması sebebiyle milyonlarca kişi ‘Acaba kasım ayında ara tatil olmayacak mı?’ sorusunun cevabını merak ediyordu. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan açıklama geldi. Ziya Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ara tatillin 16 Kasım’da başlayacağını duyurdu.
Bakan Selçuk, “Çocuklar beni okulda görür görmez ‘Hoca’m, ara tatil olacak mı?’ diye soruyor. Meraklarını giderelim: Yavrum, ara tatiller hakkınızdır. Elbette olacak. 16 Kasım Pazartesi günü tüm öğrencilerimiz için bir haftalık ara tatil başlıyor. Şimdiden iyi ve sağlıklı tatiller diliyorum” dedi.
2020-2021 eğitim öğretim yılı ilk ara tatili 16 Kasım Pazartesi günü başlayacak. Ara tatil 20 Kasım Cuma sona erecek. Hafta sonu tatilinin ardından dersler 23 Kasım’da başlayacak. Öğrenciler 14-15-16-17-18-19-20-21-22 Kasım tarihlerini tatil yaparak geçirecek.