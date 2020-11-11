Ara tatil olacak mı? | Ara tatil ne zaman?

Kasım ayında ara tatil olacak mı? 31 Ağustos Pazartesi günü uzaktan eğitimle başladı. 21 Eylül'den itibaren kademeli olarak yüz yüze eğitime geçildi. Son olarak 2 Kasım'da 5. ve 9. sınıflar yüz yüze eğitime geçti. 6.,7.,10. ve 11. sınıflar ise halen uzaktan eğitime devam ediyor. Hal böyle olunca öğrenciler ara tatilin iptal edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Peki, ara tatil ne zaman Ara tatil ne zaman başlayacak? Ara tatil kaç gün? Ara tatil ne zaman bitecek?