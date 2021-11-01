Ara tatil iptal mi? Okullar tatil olacak mı? Okullar kapanacak mı?

Ara tatil var mı? Son dakika haberine göre, okulların kapanacağı iddialarına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan açıklama geldi. Sağlık Bakanı Koca, "Okulların kapanması ihtimalinden söz eden bir habere rastladım. Haber yanlıştır. Bilim Kurulumuzun böyle bir gündemi yok" dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Okulların kapanması ihtimalinden söz eden bir habere rastladım. Haber yanlıştır. Bilim Kurulumuzun böyle bir gündemi yok. Kurul üyesi bir arkadaşımızın aşının önemini vurgularken seçtiği ifade yanlış anlaşılmış. Öğrencilerimize başarı dolu haftalar diliyoruz" dedi.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada yeniden kapanmanın, okulların kapanması gibi tabloların gündeme gelme durumunun söz konusu olabileceğine dikkat çekmişti. Peki ara tatil ne zaman? Ara tatil var mı?

İlk ara ara tatil ne zaman?

Ara tatil olacak. Milli Eğitim Bakanlığı 2021 2022 eğitim öğretim takviine göre, birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek.

Yarıyıl tatili ne zaman?

Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

İkinci ara tatil ne zaman?

2. Ara Tatil 11-15 Nisan 2022 tarihlerinde uygulanacak

2022 yaz tatili ne zaman?

17 Haziran Cuma Günü 2021-2022 eğitim öğretim yılı sona erecek.