AR-GE’ye geçen yıl yaklaşık 81.9 milyar lira harcandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre AR-GE harcamalarının gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki oranı 2020’de yüzde 1.09 iken 2021’de yüzde 1.13’e yükseldi.

AR-GE harcamalarında mali ve mali olmayan şirketler yüzde 70.7’yle en büyük payı elde etti. Bunu yüzde 23.7’yle yükseköğretim izledi. Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından yapılan AR-GE harcamaları da dahil genel devlet AR-GE harcamalarının toplam AR-GE harcamaları içindeki payı ise yüzde 5.6 oldu. AR-GE harcamaları içerisinde personel yüzde 49.5’le en büyük kalemi oluşturdu.

AR-GE harcamalarının 2021’de yüzde 62.4’ü mali ve mali olmayan şirketler tarafından finanse edildi. Genel devlet AR-GE harcamalarının yüzde 25.1’ini, yükseköğretim yüzde 10.6’sını, yurt dışı kaynaklar yüzde 1.9’unu ve diğer yurt içi kaynaklar yaklaşık olarak yüzde 0.04’ünü finanse etti.

Tam zaman eşdeğeri (TZE) cinsinden 2021’de toplam 221 bin 811 kişi AR-GE personeli olarak çalıştı. Sektörler itibarıyla dağılımına bakıldığında ise TZE cinsinden toplam AR-GE personelinin 2021’de yüzde 67.4’ü mali ve mali olmayan şirketlerde, yüzde 28.2’si yükseköğretimde, yüzde 4.4’ü kâr amacı gütmeyen kuruluşların da dahil edildiği genel devlet sektöründe yer aldı.