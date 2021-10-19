Ar-Ge ve teknoloji geliri 62 milyon TL’yi aştı

Kuveyt Türk’ün Ar-Ge merkezleri, geliştirdiği ürünlerle hem ithal ikamesine hem de doğrudan ihracatla ülke ekonomisine katkıda bulunuyor.

20 ülkeye ihraç etti

Ar-Ge’nin en önemli gereksinimlerinden biri olan ticarileşme sürecine 2016 yılında kurduğu teknoloji şirketi Architecht ile hız veren Kuveyt Türk, geliştirdiği ana bankacılık sistemi BOA’yı hem Türkiye’de yeni kurulan katılım banklarının hem de yurt dışındaki bankaların hizmetine sunuyor.



İhraç edilen bankacılık yazılım ürünlerinin tamamı Türk mühendisler tarafından öncü teknolojilerle geliştiriliyor. Ar-Ge satışlarından elde ettiği geliri 62 milyon TL’ye yükselten Kuveyt Türk, geliştirdiği teknolojileri, yüzde 100 iştiraki Architecht aracılığıyla 20 ülkedeki 60’tan fazla bankaya da ihraç etti.

12 patente sahip

Kuveyt Türk Bankacılık Servis Grubundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İrfan Yılmaz, finans sektöründe, rekabette öne çıkmanın ve insan odaklı hizmet anlayışının temelini artık dijital teknolojilerin oluşturduğunu belirtti.



Teknolojiyi rekabet avantajına çevirmek ve müşterilere en iyi hizmeti sunmak için Ar-Ge ve inovasyonun giderek öneminin artacağı bilinciyle iki Ar-Ge merkezi kurduklarını ve çalışmalarını 11 yıldır aralıksız sürdürdüklerini bildiren Yılmaz, “Yerli imkanlarla ve milli bir bakış açısıyla geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerimizle katılım finans sektöründeki öncülüğümüzü Ar-Ge dünyasına da taşıyoruz. Ar-Ge merkezlerimiz ve iştirakimiz olan Architecht Teknoloji ile birlikte bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da dijital kanallara, açık bankacılığa, yapay zeka alanlarına yatırımlarımızı artırmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



Yılmaz, Ar-Ge merkezlerinin patent başvurularının ve bilimsel yayınlarının devam ettiğini aktardı. Kuveyt Türk olarak 12 patentin fikri mülkiyet haklarına sahip oldukları bilgisini veren Yılmaz, “Test mühendisliği ve API bankacılığı sertifika programımızı da kararlı şekilde sürdürüyoruz. Bir yandan Ar-Ge merkezlerimizde yenilikçi ürün ve hizmetler geliştirmeye devam ederken, diğer taraftan bu alanda kariyer yapmak isteyen gençlerimiz için istihdam imkanları sunuyoruz. Ar-Ge ve inovasyon alanındaki fikirlerini hayata geçirmek isteyen gençlerimizi Kuveyt Türk’e katılmaya davet ediyoruz” açıklamasında bulundu.