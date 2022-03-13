Ar-Ge merkezlerinden istihdama güçlü katkı

Buğra Kardan

Art arda üretim ve ihracat başarıları elde eden Türkiye’ye övgü yağıyor. Ekonomiyi büyüten bu başarıların mimarlarından Ar-Ge merkezleri de önemli görevler görüyor.

Buluş ortaya koyuyorlar

İnovatif ürün üretimine ve ihracatına imkân tanıyan merkezler istihdamı da arttırıyor. Türkiye’de faal olan bin 247 Ar-Ge merkezinin 71 bin 872 çalışanı var. Her bir çalışan, proje ve buluş ortaya koyuyor. Ar-Ge merkezlerinde tamamlanan ve devam eden proje adedi 60 bin 914 olup patent adedi 28 bin 114’ü buluyor. İhracatı maksimize, ithalatı minimize etmeyi odağa alan sektörler Ar-Ge yatırımlarına yöneliyor. Bunu veriler de teyit ediyor. Öyle ki Ar-Ge merkezi devreye alan firmaların 174’ü makine, 132’si otomotiv tedarik, 112’si yazılım, 84’ü bilişim, 71’i kimya, 59’u gıda, 45’i savunma, 38’i ilaç, 31’i imalat sanayii sektöründe faaliyet yürütüyor.

İstanbul başı çekiyor

Şu anda 52 ilde Ar-Ge merkezi var. En çok merkez 410’la İstanbul’da bulunuyor. Bu ilimizi 131’le Kocaeli, 130’la Bursa, 129’la Ankara takip ediyor. 96’yla İzmir. 53’le Tekirdağ, 30’la Manisa, 24’le Sakarya, 23’le Konya, 20’yle Eskişehir, 18’le Antalya öne çıkıyor. İktisatçılar, firmaları Ar-Ge yatırımları yapmaya davet ediyorlar. İlk 10 ekonomiden biri olmak, üretim ve ihracat hub’ı haline gelmek için patentli ürünler ya da projeler devreye almak gerektiğini kaydediyorlar.

Gerekli adımlar atılmalı

Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz ise “Patent adedimizin artması için gerekli her adım atılmalı” diyor. Yamankaradeniz, “Patentin lokomotifi olan büyük firmalara yardım edilmeli. Ar-Ge alanına yapılan yatırımlar dünya standartlarına getirilmeli, patent veri tabanlarından yararlanılarak data üretimine gidilmeli” ifadelerini kullanıyor.

Eğitim olmazsa olmaz

Yamankaradeniz, “Eğitime önem vermeliyiz. Buluş ve patent gibi kavramları çocuklarımızın daha iyi anlamalarını mümkün kılmalıyız. Bu kavramları orta öğretimde okuyan çocuklarımıza tanıtmalıyız. Türkiye’de şartlar uygun. Patent başvuru adedini daha da yukarı taşımamamız için bir neden yok” diye ekliyor.