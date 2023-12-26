Apple'nin şoku, başı dertte: Akıllı saatler için yasak getirildi! ABD Başkan Biden veto etmedi, dikkat çekti! İlk açıklaması

Teknoloji devi Apple'ın patent ihlali nedeniyle başı derde girdi. ABD Başkanı Joe Biden da Apple Watch'ların yasaklanmasına ilişkin kararı veto etmedi. Böylece ihlale konu olan akıllı saat modellerinin satışı ve ithalatı yasaklanacak. ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu'nun (ITC) kararı 26 Aralık'ta yürürlüğe girecek.

Teknoloji devi Apple'ın patent ihlali nedeniyle başı derde girdi. ABD Başkanı Joe Biden da Apple Watch'ların yasaklanmasına ilişkin kararı veto etmedi.

Böylece ihlale konu olan akıllı saat modellerinin satışı ve ithalatı yasaklanacak. ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu'nun (ITC) kararı 26 Aralık'ta yürürlüğe girecek.

Şirket, yeni satışa çıkardığı Watch Series 9 ve Ultra 2 akıllı saatleri nedeniyle dava edilmişti. Sağlık teknolojisi şirketi Masimo, nabız teknolojisi nedeniyle Apple'ın patent yasalarını ihlal ettiğini savunmuştu. Şirket, ABD pazarında bu özelliğe sahip ürünlerin satışını durdurmuştu.

Diğer taraftan Apple'ın yasak kararını temyize taşıma hakkı olduğu belirtildi. Yasak kararı Apple Watch SE ve daha önce satılan ürünleri etkilemiyor.

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Masimo, Apple'ı çalışanlarını işe almak, nabız teknolojisini çalmak ve Apple Watch'a eklemekle suçlamıştı. Counterpoint Research'e göre Apple, küresel akıllı saat pazarının yaklaşık dörtte birini elinde bulunduruyor.

Apple, yeni çıkardığı akıllı saatlerinde kandaki oksijen seviyesini ölçebilen bir özelliğin patentini alamadı. Bu gelişmelerin ardından Apple Watch Series 9 ve Ultra 2'nin satışları durdurulurken, şirket yasak hakkında " ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu'nun (ITC) kararına ve bunun sonucunda alınan ihraç kararına kesinlikle katılmıyoruz ve Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2'yi ABD'deki müşterilerimize mümkün olan en kısa sürede iade etmek için tüm önlemleri alıyoruz." dedi!

"ITC'NİN KARARINA KESİNLİKLE KATILMIYORUZ"

Apple, akıllı saat yasağı sonrası şu ifadeleri kullandı;

"Apple olarak, kullanıcıların hayatlarını anlamlı bir şekilde etkileyen ürünler ve hizmetler yaratmak için yorulmadan çalışıyoruz. Klinik, Tasarım ve Mühendislik ekiplerimizi Apple Watch için bilimsel olarak doğrulanmış sağlık, fitness ve wellness özellikleri geliştirmeye yıllarını adamaya iten şey budur ve dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca insanın bu üründen büyük fayda sağlamasından ilham alıyoruz.

ITC'nin kararına ve bunun sonucunda alınan ihraç kararına kesinlikle katılmıyoruz ve Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2'yi ABD'deki müşterilerimize mümkün olan en kısa sürede iade etmek için tüm önlemleri alıyoruz."

Apple, ITC'nin bu kararının Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2'nin artık Amerika Birleşik Devletleri'nde Apple'dan satın alınamayacağı anlamına geldiğini yineledi. Ancak Apple Watch SE satışa sunulmaya devam ediyor.

Şirket ayrıca, ITC'nin kararının 25 Aralık'tan önce Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2 satın alan müşterilerin servis ve onarımları üzerinde bir etkisi olmadığını söyledi.

APPLE YASAL YOLLAR ARIYOR

Apple, amiral gemisi Apple Watch modellerini mağaza raflarına geri döndürme çabalarının bir parçası olarak çok çeşitli yasal ve teknik seçenekleri aradığını da belirtti.

Şimdilik ABD'de Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2 Best Buy ve Amazon gibi üçüncü taraf perakendecilerden satın alınabilirken Apple mağazalarından satıştan kaldırıldı.