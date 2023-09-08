Apple’ın piyasa değerinden iki günde 200 milyar dolar silindi!

Asya borsaları, Çin-ABD geriliminin derinleşmesiyle teknoloji hisselerinin değer kaybetmesiyle Cuma günü düşüş yaşarken, yatırımcılar ABD faiz oranlarının bir yıl daha yüksek kalacağına hazırlanırken dolar dokuz yılın en uzun kazanç serisini tamamlamaya hazırlanıyor.

Çin’in devlet çalışanlarının iPhone kullanımını kısıtladığı yönündeki raporlar ve korumacılık korkularının Asya’daki çip tedarikçilerinin hisseleri üzerinde baskı yaratması üzerine Apple’ın piyasa değerinden iki gün içinde yaklaşık 200 milyar dolar silindi. Çin’de en büyük varlığa sahip ABD şirketlerinden biri olan Apple tedarikçisi Qualcomm % 7,2 düşüşle büyük teknoloji firmaları arasında kayıplara öncülük etti. Çin, aralarında uçak üreticisi Boeing ve bellek çipi üreticisi Micron’un da bulunduğu önde gelen ABD firmalarının sevkiyatlarını kısıtladı.

Çin’in Apple ürünlerine yönelik kısmi yasağı, ticaret savaşlarını ve ABD-Çin ayrışmasını yeniden gündeme getiriyor. Washington, Çin’in en son çip teknolojisi de dahil olmak üzere önemli teknolojilere erişimini kısıtlamaya çalıştığından ve Pekin, Amerikan teknolojisine olan bağımlılığını azaltmaya çalıştığından, Çin-ABD sürtüşmesi son yıllarda daha da kötüleşti.

MSCI’nın Japonya dışındaki Asya-Pasifik hisselerini kapsayan en geniş endeksi %0,2 ve Japonya’nın Nikkei %0,8 düştü . Hong Kong piyasaları şehri kasıp kavuran fırtınalar nedeniyle sabah saatlerinde kapalıydı.

Dolar endeksi, altı ayın en yüksek seviyesi olan 105,15’e ulaştıktan sonra 104,86’ya ve geriledi. ABD’nin 10 yıllık tahvil getirisi dünün en yüksek seviyesi olan %4,30’a göre yaklaşık sekiz baz puan düştü.

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ABD’de haftalık işsizlik başvuruları 216.000’e düştü. Bu şubat ayından bu yana en düşük seviye ve art arda dördüncü haftalık düşüş oldu. Veri bize ABD işgücü piyasasının “sıkışıklığını sürdürdüğünü”, ancak “bir miktar soğuma” yaşandığını ve Fed’in faiz artırım döngüsünün muhtemelen tamamlanmış olduğunu göstermekte.

Bu hafta açıklanan veriler ,ABD hizmet sektörünün Ağustos’ta beklenmedik bir ivme kazandığını ve işsizlik başvurularının geçen hafta Şubat ayından bu yana en düşük seviyesine gerilediğini gösterdi.

Öte yandan, euro bölgesinde, Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da sanayi üretimi Temmuz ayında %0,5’lik beklentiye karşılık bir önceki aya göre %0,8 düştü. Bu da bize; Zayıf küresel ekonomi ve yüksek enerji fiyatları görünümü karamsar tutarken, Üretim tarafında ise şimdiden bir çeyreklik kayıp daha olduğuna işaret ediyor. Zaten Almanya’nın imalat sektörü, azalan siparişler, durgun üretim ve yüksek fiyatlar nedeniyle şu ana kadar zor bir yıl geçirirken PMI Temmuz ayında art arda altıncı ay da düşüş yaşamış oldu.

Brent ham vadeli işlemleri %0,6 düşüşle 89,41 dolara ,ABD Batı Teksas Orta ham petrol (WTI) vadeli işlemleri de %0,7 düşüşle 86,29 dolara geriledi. Her iki gösterge de, Suudi Arabistan ve Rusya’nın gönüllü arz kesintilerini yıl sonuna kadar uzatmasının ardından talebin zirve yaptığı kış mevsiminde olası kıtlıklara ilişkin endişeler nedeniyle bu hafta başında 10 ayın en yüksek seviyelerine ulaştı.

Yurtiçinde gündem maddelerinde; finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları ve dış ticaret endeksleri verilerini takip ederken, tabii ki en önemli beklentimiz Fitch Ratings, Türkiye için yılın ikinci değerlendirmesi olacak, beklenti en az “görünümün durağa çevrilmesi”. CDS primleri eurobond ve tahvil piyasasındaki içerde Bankacılık sektörünün güçlü kalması piyasalar tarafından bu beklenti etrafında oluştu.