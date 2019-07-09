Apple'ın kurucusundan kritik uyarı! "Facebook'u silin"

Geçtiğimiz sene yaşanan Facebook gizlilik skandalının ardından hesabını silen Steve Wozniak, tekrardan kullanıcılara seslendi. Steve Wozniak Facebook’u silin çağrısında bulundu.

Havaalanında açıklama yapan Wozniak, Facebook içerisinde bulunan gizlilik problemine dikkat çekerek, kullanıcıları aldıkları risklere değmeyeceğine karşı uyardı. "Şu an telefonumun dinlenmediğini kim bilebilir ki?" diye ekleyen Wozniak, gizliliğini ve güvenliğini önemseyen kullanıcıların Facebook’u silmeleri tavsiyesinde bulundu.

"Pek çok farklı türde insan var ve Facebook’un sunduğu bazı yararlar bu insanlar için mahremiyet kaybına değiyor." diyen Wozniak, kendi tavsiyesinin Facebook’dan kurtulmanın bir yolunu bulmaları yönünde olduğunu belirtti.

Neler yaşanmıştı?

Facebook, Cambridge Analytica‘ya dolaylı yoldan da olsa 50 milyon kullanıcısının kişisel verini kaptırmıştı. Teknoloji tarihinin en büyük veri skandalı olan bu olayın ardından gözler Mark Zuckerberg’e çevrilmişti. Mark Zuckerberg de bu konuyla alakalı pek çok mahkemeye çıkmıştı. Yaşanan olayların ardından Apple’ın kurucularından Steve Wozniak da Nisan 2018 tarihinde Facebook hesabını kapatma kararı almıştı.

Siz konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Facebook kullanırken gizliliğe yönelik şüpheleriniz bulunuyor mu?

(ShiftDelete)