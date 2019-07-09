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Apple'ın kurucusundan Facebook uyarısı!

Teknoloji devi Apple'ın kurucularından biri olan Steve Wozniak, Facebook'un kurucusu Mark Zukerberg'e güvenmediğini belirterek kullanıcıların Facebook'u silmeleri gerektiğini söyledi.

09 Temmuz 2019 Salı 16:47
Apple'ın kurucusundan Facebook uyarısı!

Yaptığı birçok sıra dışı açıklama ile zaman zaman gündeme gelen, geçtiğimiz şubat ayında Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'e güvenmediğini dile getiren ve Apple'ın Steve Jobs ile birlikte iki kurucusundan biri olan Steve Wozniak, yaptığı açıklamada kullanıcılara Facebook hesaplarını silmeleri gerektiği çağrısında bulundu.

Wozniak, Facebook bünyesinde bulunan gizlilik sorununun sanıldığından çok daha büyük olduğuna dikkat çekerken, kullanıcıların böylesi bir güvenlik riskini almalarına gerek olmadığını kaydetti.

Facebook'u silin

"Şu an telefonumun dinlenmediğini kim bilebilir ki" diyen Wozniak, kullanıcıların özel hayatını korumaları için Facebook hesaplarını silmeleri gerektiğini savundu.

Wozniak'ın bu açıklamalarının sebebi ise 2016 yılında yapılan ABD başkanlık seçimleri. Facebook'ta 50 milyon kullanıcının kişisel verilerini seçimleri etkilemek için kullanmakla suçlanan İngiliz şirket Cambridge Analytica ile ilgili yaşananlar, Facebook'un kullanıcıların gizliliğini gerektiği gibi sağlayamadığını ortaya çıkarmıştı.


Facebook, yaşanan olaylar sonrası kullanıcı bilgilerinin uygunsuz bir şekilde Cambridge Analytica şirketiyle paylaşıldığı skandalla ilgili, 87 milyona yakın kullanıcının etkilendiğini açıklamıştı.

Daha önce de eleştirmişti

Geçtiğimiz şubat ayında yaptığı bir ropörtajda, ‘’Mark Zuckerberg'i konuşurken gördüğümde yaptığı açıklamaların hiçbir şey ifade etmediğini düşünüyorum ve ona güvenimi kaybettim.’’ ifadelerini kullanan Wozniak, Facebook hesabını uzun bir süre önce sildiğini ve Facebook kullanmadığını da sözlerine eklemişti.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 16:47
  1. Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg
  2. Facebook
  3. Steve Wozniak

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