Apple'ın CEO'su, Bir Numaralı Kafa Boşaltma Yöntemini Açıkladı

Cook, ABD'nin tanınmış erkek dergilerinden GQ'ya verdiği röportajda, yoğun zamanlarında rahatlamak için yürüyüşe çıkmayı tercih ettiğini söyledi.

Apple CEO'su Kaliforniya eyaletindeki Silikon Vadisi'ne taşınmadan önce Kuzey Carolina'yla Colorado eyaletlerinde yaşadığını ve doğa yürüyüşü hobisini buralarda edindiğini belirtti.

Cook, "Buralarda nadiren yaşanan kar fırtınaları dışında her zaman dışarı çıkıp yürüyebilirsiniz" dedi.

62 yaşındaki milyarder, 20 yıldan uzun süredir Silikon Vadisi'nde yaşadığını ve bu hobisini sürdürdüğünü belirterek, "İşteyken her zaman yürüyüş yapmayı ve zihnimi gerçekten rahatlatan şeyleri düşünürüm" ifadelerini kullandı.

Silikon Vadisi'ndeki "teknoloji balonundan" bunaldığında kendisini dışarı atıp uzun yürüyüşlere çıktığını söyleyen CEO, "Burada pek çok farklı yerde yürüyüş yapabilirsiniz. Doğanın tadını çıkarmamak neredeyse günah gibi bir şey" dedi.

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Doğa yürüyüşleri için "Yapabileceğiniz diğer her şeyden daha iyi" diyen Cook, sık sık bisikletle dolaşmaya çıktığını da sözlerine ekledi.

Cook, teknoloji devi Apple'a Mart 1998'de katılmıştı. Steve Jobs'un 24 Ağustos 2011 tarihinde Apple'ın CEO'luğundan ayrılmasının ardından da aynı yıl firmanın başına geçmişti.