Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Apple'ı çifte patent davası

Corephotonics ve Allied Signal adlı iki şirket, Apple'ı kendilerine ait patentleri ihlal ettiği gerekçesi ile dava etti. Davaların nedeni ise Apple'ın kullandığı çift kamera teknolojisi ve Araba Kullanırken Rahatsız Etme özelliği.

01 Mayıs 2018 Salı 15:43
Apple'ı çifte patent davası

Dünyanın en önemli teknoloji markalarından biri olan Apple’ın başı yine iki ayrı patent ihlali davası ile dertte. Corephotonics şirketi, Apple’ın çift kamera teknolojisi ile kendilerine ait bir patenti ihlal ettiğini iddia ederken, Allied Signal, Apple’ın ‘Araba Kullanırken Rahatsız Etme’ özelliği ile kendilerine ait dört farklı patenti ihlal ettiğini iddia ediyor.

Bildiğiniz gibi tek kameralı bir akıllı telefonda fotoğraf ve video çekimi sırasında yakınlaştırma yaptıkça çözünürlük düşmektedir. Corephotonics’in sahip olduğu teknoloji ise telefonun arkasında bulunan her iki kameranın da kullanılmasını ve algoritma ile dijital ve optik yakınlaştırmayı birleştirerek daha kaliteli fotoğraflar çekilmesini sağlıyor.

PATENTLER, APPLE’IN ELİNE HİÇ GEÇMEDİ

Apple, İsrailli şirketin patentine ilk olarak 2012 yılında ilgi gösterdi. Haziran 2014’te ise ilgili patentleri almak için Corephotonics ile Tel Aviv’de bir araya geldi. Apple, inceleyebilmek için İsrailli şirketten bir prototip istese de görüşmeler bir noktada tıkandı. İki şirket 2016 yılında tekrar görüştüler fakat patentler, Apple’ın eline hiçbir zaman geçmedi.

Allied Signal ise Doğu Teksas Bölge Mahkemesi’nde başlattığı davada Apple’ın kendilerine ait dört farklı patenti ihlal ettiğini iddia etti. Allied Signal’ın geliştirmiş olduğu sistem, akıllı telefon ile otomobilin hızı eşleştiğinde aktif hale geliyor. Sistem, mesaj bildirimlerini engellemek ve sık kullanılanlarda olmayan kişilerin aramalarını göstermemek gibi tanıdık özelliklere sahip.

Allied Signal’in iddiasına göre Apple, Araba Kullanırken Rahatsız Etme özelliği ile kendilerine ait dört patenti birden ihlal etti. Allied Signal, yaşadıkları maddi zarar, mahkeme masrafları ve dahası için Apple’dan tazminat talep ediyor. Allied Signal, Apple’ın ihlal ettiğini söylediği dört patentten üçü için daha önce AT&T’ye de dava açmıştı.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 15:43
  1. Apple
  2. patent ihlali
  3. patent davası

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beşiktaş Şenol Güneş için kararını verdi
    1. Beşiktaş Şenol Güneş için kararını verdi
    2. İran'dan İsrail'e sert tepki: Yalancı..
    3. Yaya geçidinde ilginç uygulama!
    4. Eyüp Sultan’da Berat coşkusu
    5. Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver..
    6. Yabancı dil öğrenmenin şartı
    7. Yıldırım çobanı yaraladı, 64 koyunu tele
    8. "Anılar yıkılamaz, İsmetpaşa elveda"
    9. Beşiktaş'ta kritik toplantı!
    10. Temel Reis'e kötü haber: Seçim..
    11. Unutkanlık neden olur? Unutkanlığın..
    12. Arnavutluk'tan yeni 'Türkiye' mesajı!
    13. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi: 2018..
    14. Apple'ı çifte patent davası
    15. Bakan Sarıeroğlu'ndan önemli..
    16. At kızı hem üstünden attı hem..
    17. Trabzon'da 4 kadın, kamyonlardan tuğla..
    18. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Deniz Baykal..
    19. Hollanda'nın kahraman Türk'ü!
    20. Yunanistan'da 1 Mayıs'ta hükümet..
    SP'de istifa! 'Erdoğan'a destek vereceğim'
    SP'de istifa! 'Erdoğan'a destek vereceğim'
    Gülriz Sururi'den küstah açıklama: Türkiye'de artık yaşanmaz
    Gülriz Sururi'den küstah açıklama: Türkiye'de artık yaşanmaz
    CHP adayı belli oldu! Erdoğan mutluluktan çıldıracak
    CHP adayı belli oldu! Erdoğan mutluluktan çıldıracak
    Büyük indirim! Depolar 25 TL ucuza dolacak
    Büyük indirim! Depolar 25 TL ucuza dolacak
    Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
    Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Türkiye'nin büyük kozu! Batı artık iki kez düşünecek
    Türkiye'nin büyük kozu! Batı artık iki kez düşünecek
    İran Devrim Muhafızları'nın bulunduğu tugaya saldırı: 38 ölü 57 yaralı!
    İran Devrim Muhafızları'nın bulunduğu tugaya saldırı: 38 ölü 57 yaralı!