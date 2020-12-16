Apple'dan yeni teknoloji hamlesi

Teknoloji sektörünün dev markalarından Apple, 2009 yılında cihazların şifre ya da biyometrik olmadan kullanıcısını tanıyabilmesini sağlayan bir teknoloji için patent başvurusunda bulunmuştu. Söz konusu patent ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. ABD Patent ve Marka Ofisi, Apple'ın patentini resmi olarak onayladı.

Patently Apple'da yer alan bir habere göre Apple'ın bu teknolojiyi geliştirmesini sağlayan şey, Google'ın Pixel 4 cihazlarında tanıttığı ve Soli adını verdiğini radar sistemini geliştirmesi oldu. Bu teknoloji, Pixel 4 cihazlarda el hareketlerini de tanıyabiliyordu.