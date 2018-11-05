0553 313 94 23
impression

Apple'dan Türkiye'de şok zam! Fiyatlar 4 katına çıktı

Teknoloji devi Apple, App Store Türkiye’de satılan ürünlere yüksek oranlı beklenmedik zamlar yaptı.

05 Kasım 2018 Pazartesi 18:57
Apple'dan Türkiye'de şok zam! Fiyatlar 4 katına çıktı

ABD'li teknoloji devi Apple, artan döviz kuruna rağmen uzun zamandır App Store üzerinde bir zam yapmamıştı. Zamların gelmemesi, Apple’ın Steam benzeri bir politika izlediği sorusunu akıllara dahi getirmişti. doların 7 TL’lere çıktığı zamanlarda bile zam yapmayan Apple, beklenen zammı bugün itibarıyla yaptı. App Store’da yer alan tüm ücretli Oyun ve uygulamaları etkileyen bu zam, platformdaki uygulamaların fiyat ortalamasını da 20 TL’lere çıkardı.

Apple’ın yaptığı bu zam sürpriz oldu, çünkü şirket geçen gün iPad Pro ve Mac etkinliğinin hemen ardından Türkiye fiyatlarında ufak bir indirime gitme kararı almıştı. Üstelik App Store’a yapılan zamlar, 50 kuruş eklendi şeklinde de olmadı. Örneğin normalde 29,99 TL’ye satılan Minecraft, yeni zam ile birlikte 49,99 TL’den satılmaya başladı. Düşük fiyatlı ürünlerde durumlar daha da kötü. Normalde 0,59 TL’ye satılan oyun ve uygulamaların hemen hemen tamamı yaklaşık 4 kat zamlanarak 1,99 TL’ye çıktı.

Bu zamlar şu an için uygulama ve oyun satın alımlarında geçerli. Uygulama içi satın almalarda henüz bir değişiklik yok, ancak muhtemelen birkaç gün içerisinde uygulama içi satın almalara da bu denli büyük çaplı bir zam gelecek.

App Store’daki eski ve yeni fiyatlar

0,59 TL > 1,99 TL

8,49 TL > 26,99 TL

29,99 TL > 49,99 TL

ABD fiyatları ve Türkiye’deki yeni fiyatlar

0.99 dolar > 6,99 TL

1,99 dolar > 12,99 TL

2.99 dolar > 19,99 TL

3.99 dolar > 26,99 TL

6.99 dolar > 49,99 TL

8.99 dolar > 59,99 TL

9,99 dolar > 69,99 TL

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 18:57
  1. Apple
  2. Apple Türkiye
  3. İphone
  4. şok zam
  5. zam kararı
  6. Fiyatlar 4 katına çıktı
  7. App Store

YORUM YAZ

  • onuncu köyonuncu köy23 dk önce
    Rahat olun bizdeki marka salaklari bu parayi yine verir. Applesalakmikendini bu sekil riske atsin.. onlarda biliyor Turkiyedekisalaklarimizyine bu parayibize verir diye cok rahat bir sekilde zam yapiyorlar hemde sadece turkiyedesadece TURKIYEDE.. artik uyansaka diyorum.. cok salakli biryorum oldu ama baska turlude anlatamadim..))
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Dilipak: AK Parti'deki AKP'liler akıbetlerine doğru koşuyorlar
  1. Dilipak: AK Parti'deki AKP'liler..
  2. Dışişleri'nden Irak'taki terör..
  3. MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan'dan..
  4. Resmen açıkladı! AK Parti'nin ilk..
  5. Cambaz'ın oğlundan 'Cihangir İslam'..
  6. Yaklaşık 4,5 milyar insan, içme suyu..
  7. Rusya'da köprü çöktü: 2 kişi öldü
  8. Donald Trump: Bombalarımız değil..
  9. Şırnak merkezli FETÖ operasyonunda 10..
  10. Domenico Tedesco'dan Galatasaray..
  11. Bakan Hulusi Akar'dan Libya'da önemli..
  12. Amerika, İran yaptırımları ile ilgili..
  13. Aydın'da FETÖ operasyonu! Muvazzaf..
  14. Salon bir anda buz kesti! Pompeo'yu..
  15. AK Parti ilk günkü başvuru sayısını..
  16. 'İki tarafta da her zamankinden daha..
  17. Elektrik akımına kapılan gence son..
  18. Belhanda'ya Monaco ve Borussia..
  19. Galatasaray 275. Avrupa maçına..
  20. Sahte kimlikle yakalandı! Şok gerçek..
AK Parti belediye başkan aday adayları başvuru formu 2018
AK Parti belediye başkan aday adayları başvuru formu 2018
Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
Aşiret lideri öldürüldü, PKK'yı bitirmeye and içtiler!
Aşiret lideri öldürüldü, PKK'yı bitirmeye and içtiler!
Melih Gökçek'ten yerel seçim ve ittifak açıklaması! 'Allah'ın izniyle ittifakın adayı'
Melih Gökçek'ten yerel seçim ve ittifak açıklaması! 'Allah'ın izniyle ittifakın adayı'
Artık geri sayıma geçildi... Türkiye sınıf atlayacak
Artık geri sayıma geçildi... Türkiye sınıf atlayacak

Günün Karikatürü

3 Kasım 2018
Müslüman karşıtlığı büyüyor! O ülke namaz kılmayı yasakladı
Müslüman karşıtlığı büyüyor! O ülke namaz kılmayı yasakladı
HDP'li eski vekil, Irak'a kaçarken kalp krizinden öldü
HDP'li eski vekil, Irak'a kaçarken kalp krizinden öldü