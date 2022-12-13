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Teknoloji Apple'dan Sony itirafı! Tim Cook açıkladı
Teknoloji

Apple'dan Sony itirafı! Tim Cook açıkladı

Akıllı telefon üreticisi Apple ve teknoloji devi Sony arasındaki az bilinen sır ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-12-13 22:31:00 -
Apple'dan Sony itirafı! Tim Cook açıkladı

Kameralarıyla iddialı iPhone'ların sırrı ortaya çıktı. Tim Cook, Apple ve Sony şirketlerinin bağına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Akıllı telefon dünyasının en büyük ismi olarak gösterilen Apple, elde ettiği başarıyı ürettiği cihazlarda belirli bir standardı korumasına borçlu olduğu belirtiyor. Şirket, bu bağlamda ürünlerindeki birçok bileşeni kendisi üretse de önemli şirketlerden destek alıyor.

Tim Cook: Apple ve Sony ile birlikte 11 yıldır çalışıyor

Apple CEO’su Tim Cook, Japonya tedarikçi turuyla ilişkili bazı açıklamalarda bulundu. Twitter üzerinden açıklama yapan Cook, Apple ve Sony ortaklığına değindi. Apple’ın 10 yılı aşkın süredir Sony sensörlerini kullandığını ifade eden CEO, açıklamasında şu ifadelere yer verdi.

iPhone için dünyanın önde gelen kamera sensörlerini oluşturmak için on yılı aşkın bir süredir Sony ile ortaklık yapıyoruz. Ken ve ekipteki herkese bugün bana Kumamoto’daki son teknoloji tesisi gezdirdikleri için teşekkürler.

 

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