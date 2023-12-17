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Teknoloji Apple’dan şaşırtan karar
Teknoloji

Apple’dan şaşırtan karar

Yeniakit Publisher
2023-12-17 02:35:00 -
Apple’dan şaşırtan karar

Apple, App Store için koşullu indirim sunan yeni bir abonelik sistemi uygulayacak.

Apple, uygulama marketi App Store için ilginç bir koşullu indirim sunan abonelik sistemi duyurdu. Buna göre firma, App Store üzerinde uygulama aboneliği sunan geliştiriciler yeni bir indirim imkanı sunacak. Şu an için deneme aşamasında olan özellik, oldukça farklı indirim fırsatlarının önünü açabilir.

App Store koşullu indirim sunan abonelik sistemi ve ayrıntıları?


Uygulama geliştiriciler için önemli gelir kalemlerinden biri de abonelikler. Son yıllarda önemli bir gelir kapısı haline gelen abonelik, şimdi daha da önemli hale geliyor. Buna göre Apple, koşullu fiyatlandırma yani indirim sunan bir abonelik sistemi denemeye başladı.

Bu yeni abonelik sistemi, adı üzerinde belli koşullar sunmanızı sağlıyor. Burada ilginç olan ise uygulama geliştiriciler farklı uygulamalar ile ortak abonelik indirimi sağlayabilecek. Yani mesela bir uygulamaya abonesiniz, uygulamanız bu yeni sistemde size bir teklif sunuyor. Eğer teklifte yer alan diğer uygulamaya abone olursanız abonelik fiyatınızda indirim yapılıyor.

Böylece iki farklı uygulamada abone kazanmış oluyor. Ancak burada koşul ise diğer uygulamaya abone olarak kalmanız. Eğer bu koşulu yerine getirmez ve bir süre sonra aboneliği bırakırsanız, diğer uygulamanın aboneliği eski fiyatına dönüyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Apple, şu an için App Store koşullu abonelik sistemi için denemelere devam ediyor. Bu yeni abonelik sistemi, özellikle büyümek ve işbirliği yapmak isteyen geliştiriciler için fayda sağlayacak gibi görünüyor. Yine kullanıcı tarafında da abonelik fiyatlarında önemli iyileştirmelerin önünü açabilir. Geliştiriciler bu indirimli abonelik tekliflerini App Store dışı pazarlama kanallarında ve App Store üzerinde duyurma imkanına da sahip olacak.

App Store için gelecek bu yeni özelliğin büyük uygulamalar arasında da kullanılıp kullanılmayacağı da merak konusu. Özellikle büyük firmaların bu yeni sistem üzerinden özel indirim kampanyaları oluşturma ihtimali de yüksek. Bu anlamda büyük firmaların küçük ölçekli geliştiricilerin gelişimini tıkayacak kampanyalar da karşımıza çıkabilir.

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