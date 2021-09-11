Apple'dan kullanıcılarına uyarı: Bunu yaparsanız kameranız bozulur

ir iPhone kullanıcısı motor ile seyahat ederken cihaz kamerasının bozulduğunu belirten bir Tweet attı. Bu açıklamanın üzerine Apple, iPhone kamerası ile ilgili uyarı niteliğinde bir belge yayınladı.

iPhone 6 Plus ile Apple kullanıcılarının hayatına giren IOS, yeni bir tartışma ile gündeme geldi. Apple, geçtiğimiz günlerde motosikletin telefonunun bozulduğunu iddia eden kullanıcının açıklamalarından sonra yeni bir belge yayınladı.

Apple bugün destek belgelerine bir yenisini ekledi. iPhone kullanıcıları için yayınlanan belgede yüksek motor gücüne sahip motosikletlerin cihazlara zarar verebileceği yer alıyor.

Cihaz ile ilgili sorun yaşadığını belirten James Chadbourne adlı Twitter kullanıcısı, “iPhone ile ilk kez motora biniyorum. Sanırım kamerasını bozdum.” dedi

Diğer kullanıcılarının sorularını yanıtlayan James, kameranın odaklama işlevini yerine getirmediğini belirtti.

İPhoneleri Yüksek titreşimlere maruz bırakmayın

Şirket tarafından yayınlanan belgede, “iPhone’daki OIS ve AF teknolojileri dayanıklı olarak tasarlandı. Ancak OIS gibi hassas işlemleri yerine getirdiği için belirli frekans aralıklarında yüksek genlikli titreşimlere uzun süreli maruz kaldığında kamerada kalıcı hasar oluşabilir. iPhone’unuzu genişletilmiş yüksek genlikli titreşimlere maruz bırakmaktan kaçınmanız önerilir.” ifadeleri yer alıyor.

Apple, titreşimlerin doğrudan iletimini engellemek için kullanıcıların iPhone’larını bu tür motosikletlerin şasisine veya gidonlarına doğrudan takmamalarını tavsiye ediyor. Ayrıca şirket, cihazlarını elektrikli scooterlar gibi araçlarda kullanan kişilerin hasar olasılığını en aza indirmek titreşim sönümleyici aparat kullanmasını öneriyor.