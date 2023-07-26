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Teknoloji Apple’dan iPhone 15 model hamlesi: İddialar için cevap verdi! Bakın ilgili yeni gelişme ortaya çıktı, böyle duyuruldu
Teknoloji

Apple’dan iPhone 15 model hamlesi: İddialar için cevap verdi! Bakın ilgili yeni gelişme ortaya çıktı, böyle duyuruldu

Yeniakit Publisher
2023-07-26 17:44:00 - 2023-07-26 17:48:01
Apple’dan iPhone 15 model hamlesi: İddialar için cevap verdi! Bakın ilgili yeni gelişme ortaya çıktı, böyle duyuruldu

Apple, yeni akıllı telefon serisi için hazırlanıyor. Standart iPhone 15 modellerinin kamera özellikleri ortaya çıktı! Gelen bilgilere göre iPhone 15, yığılmış sensör tasarımlı kameralar kullanacak. İddialara göre Apple, iPhone 15 Pro Max modelinde 1 inç boyutlu Sony IMX903 sensöre yer verecek. Cihazın ana kamerasının 48 Megapiksel olacağı belirtiliyor. İddialar, şirketin sadece Pro Max modelinde periskop lense yer vereceği yönünde. iPhone 15 Pro ve Pro Max yüksek fiyatla piyasaya sürülecek. İşte detayları!

iPhone 15 serisi için artık birkaç ay kaldı. Apple, yakın zamanda cihazın seri üretimine başlayacak. Seri, bugüne kadar birçok sızıntıya sahne oldu. Tanıtım tarihi yaklaştıkça yeni detaylar da gün yüzüne çıkmaya başladı. Son gelen bilgiler ise standart modellerin kamera yetenekleriyle ilgili oldu.

iPhone 15, yığılmış sensör tasarımlı 48 megapiksel lens ile gelecek!

Apple, yeni serideki tüm üyelerinin kamera yeteneklerini arttırmak istiyor. iPhone sızıntılarıyla ünlü Ming-Chi Kuo’ya göre iPhone 15 ve iPhone 15 Plus, yığılmış sensör tasarımlı 48 megapiksel ana kameraya sahip olacak. Lens, daha fazla ışık yakalayabilme yeteneğine sahip.

iPhone 15 ailesinin Pro üyeleri de kamera tarafında önemli yeteneklere sahip olacaklar. Apple’ın iPhone 15 modelleri için Sony’nin en son “son teknoloji” görüntü sensörlerini kullanacağı tahmin ediliyor. Sony, fotodiyotları ve transistörleri ayrı katmanlara yerleştirerek daha fazla fotodiyoda izin veren yarı iletken mimarisi kullanıyor.

Öte yandan shiftdelete-net'e göre: Apple, iPhone 15 Pro Max modelinde 6x yakınlaştırmaya sahip 12 Megapiksel periskop lens kullanacak. Ek olarak, Sunny Optical Technology’nin tedarikçisi olduğu telefoto ve ultra geniş kameralarda beş ve altı elemanlı hibrit lensler yer alacak.

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