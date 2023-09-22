Apple’dan hiç bilinmeyen özellik! İphone 15’i kılıfsız kullanınca bakın ne oluyor!

iPhone 15 Pro serisi hakkında dikkat çeken bir ayrıntı daha geldi. Apple, cihazların kılıfsız kullanıldığında renginin açıldığını söyledi.

Akıllı telefon kullanıcılarının en sevmediği konulardan birisi de parmak izleridir.

Apple, iPhone’un nasıl temizleneceğine ilişkin bir destek makalesi yayınladı.

iPhone 15 ve iPhone 15 Pro Max için temizleme kurallarına yenileri eklendi. Çünkü Apple, “cildinizdeki yağın dış bandın rengini geçici olarak değiştirebilmesidir.” dedi.

ShiftDelete.net'te yer alan bilgilere göre; Apple, ilk incelemelerde görülen şeyleri doğruluyor.

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Yeni titanyum çerçeveye rağmen iPhone 15 Pro hala bir parmak izi mıknatısı. Bununla birlikte cihazın “renginin açılması” başka bir eleştiri konusu çünkü en kaliteli olarak tabir ettikleri titanyum çerçevenin renginin atması çokta kabul edilecek bir durum değil. Fakat Apple bu renk değişikliğini parmak izlerinin yapacağını da kast etmiş olabilir.

Apple bu durumun geçici olduğunu ifade etti. Kullanıcılar, iPhone’un çerçevesindeki parmak izlerini “yumuşak, hafif nemli, tüy bırakmayan bir bezle” silerek ortadan kaldırabiliyor. Apple bahsi geçen “yumuşak, hafif nemli, tüy bırakmayan” bez için bir öneride bulunmamış.

Türkiye’de 619 TL ve yurt dışında 20 dolar seviyesinde satılan Apple’ın “parlatma bezi” bu tanıma tam olarak uyuyordur.