Apple’dan “hamile erkek” skandalı
iOS 15.4 güncellemesiyle iPhone telefonlara yeni emojiler gelecek. Emojiler arasında hamile bir adamın yer alması ise mide bulandırdı.
ABD merkezli teknoloji şirketi Apple yeni iOS 15.4 güncellemesinin beta versiyonunu yayınladı ve geliştiriciler bu güncellemede 37 yeni emojinin geleceğini açıkladı.
Skandal emoji!
Sapkınlığı meşru gösterme girişimine bulunan Apple'ın yeni emojilerinin arasında hamile adam yer aldı.
Mide bulandıran skandala duyarlı sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.
İşte kepazeliği gözler önüne seren yeni emojiler: