Apple'dan flaş karar! Üretimlerini durdurdular

ABD basınında yer alan haberlere göre bu Apple'ın router pazarından tamamen çıkması anlamına geliyor.

Aynı haberlere göre, Apple'ın bu kararı almasının arkasındaki ana neden ürünlerin satış rakamının gün geçtikçe düşmesi ve popülaritesini kaybetmesi oldu.

Yapılan resmi açıklamada Apple'ın mevcut ürün sahiplerini mağdur etmemek için ürünü yazılımsal olarak desteklemeyi sürdüreceğinin altı çizildi.

iTUNES'İN FİŞİ ÇEKİLECEK

Henüz resmi bir açıklama bulunmasa da Apple 2001 yılında kullanıma sunduğu iTunes'un fişini çekmeye hazırlanıyor.

Zira müzik endüstrisindeki bazı kişilere gönderdiği e-postada iTunes LP'lerini yakında sonlandıracağını duyuran Apple, bu alanda ilk adımı bu şekilde atmış gibi görünüyor.

PC Mag'in şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, iTunes, 31 Mart 2019'da kullanımdan kaldırılacak.